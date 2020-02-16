Al Pacino’nun dizisi Hunters, son dönemde duyarlılık kisvesi altında trollük yapan malum kitleler tarafından saçma eleştiriler almaya başladı. Musevi bir nazi avcısını anlatan dizide başrolü bir musevi oyuncunun oynaması gerektiğini iddia eden trolller set dışında pek sinirlenmeyen Al Pacino’yu da kızdırmış gibi:

“Yazarın ve yönetmenin vizyonunu perdeye veya ekrana yansıtabiliyorsam sorun yok. Orkestrada sana obua çalman söylendiyse, en iyi şekilde çalmaya çalışırsın. Kim olduğun önemsizdir, artık orkestranın bir parçasısın. Müziği yaratırsın.”

Al Pacino’ya tepki gösterenlere en sert tepki ise musevi rol arkadaşı Logan Lerman’dan geldi:

“Bir musevi olarak söyleyebilirim ki, bu eleştiriler saçmalık (bullshit). Bir rolü kimin alacağı ne kadar iyi oyuncu olduğuna bağlıdır. Kim olduğuna değil. Karakteri kimin canlandırdığı değil, nasıl canlandırdığı önemli”