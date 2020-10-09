Watchmen ve V for Vendetta gibi kült çizgi romanların yaratıcısı Alan Moore, süper kahraman filmleri hakkında eleştiri dolu açıklamalarda bulunarak daha önce kendisi gibi bu sinemayı eleştiren Martin Scorsese, Francis Ford Coppola ve Ken Loach gibi sinema dünyasının diğer önemli isimlerini desteklemiş oldu.

İki çizgi romanı da geçmiş dönemde beyazperdeye aktarılan ünlü çizer, süper kahraman filmlerinin sinema dünyasına zarar verdiğini belirterek, “Tim Burton’ın Batman’inden beri hiçbir süper kahraman filmini izlemedim. Süper kahraman filmlerinin sinemayı kötü yönde etkilediğini düşünüyorum. Yetişkin insanların 50 yıl önce 12 yaşındaki erkek çocuklarını eğlendirmek için yapılan bir şeyi sinemada görmek için sıraya girmesini de endişe verici buluyorum. Bunu modern dünyadan kaçmanın bir yolu ya da eskiye duyulan özlem, bir nostalji duygusu, çocukluğu hatırlama ihtiyacı olarak görüyor olabilirsiniz. Ancak bana göre bu çok tehlikeli bir şey ve yetişkin bireylerin çocuk muamelesi görmesinden başka bir şey değil.” ifadelerini kullandı.

Bugün dünyadaki politik havanın da süper kahraman filmlerinden etkilendiğini belirten 66 yaşındaki çizer, “Bu tamamen bir rastlantı da olabilir elbette ancak 2016 yılında Donald Trump ABD başkanı seçildiğinde ve İngiltere Brexit ile AB’den ayrılma kararı verdiğinde dünyada en çok hasılat yapan 12 filmin 6’sı süper kahraman filmleriydi. Elbette bu iki olayın direkt olarak birbirini etkilediğini söylemiyorum. Ancak ikisinin de gerçekliği reddetme ve acil, kolay ve sansasyonel kararlar verme semptomlarının sonucu olduğunu düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.

Son olarak günümüze uyarlanmış süper kahraman filmleri hakkındaki görüşlerini de belirten Alan Moore, “Hiçbirini izlemiyorum. Bütün karakterler orijinal yaratıcılarından çalıntı. Süper kahramanlara karşı herhangi bir ilgim yok. 1930’lu yıllarda çocukları eğlendirmek için yaratılmış bir şey ve çocukları eğlendirmek için gerçekten mükemmel bir yöntem. Ancak bunu alıp yetişkinleri eğlendirmek için yapılan bir şeye dönüştürdüğünüz zaman grotesk olmaktan öteye geçemiyor.” şeklinde konuştu.