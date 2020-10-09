Alan Moore’dan Süper Kahraman Filmlerine Sert Eleştiri

"Hiçbirini izlemiyorum. Bütün karakterler orijinal yaratıcılarından çalıntı."
yazar: 09 Ekim 2020 237 görüntüleme

Watchmen ve V for Vendetta gibi kült çizgi romanların yaratıcısı Alan Moore, süper kahraman filmleri hakkında eleştiri dolu açıklamalarda bulunarak daha önce kendisi gibi bu sinemayı eleştiren Martin Scorsese, Francis Ford Coppola ve Ken Loach gibi sinema dünyasının diğer önemli isimlerini desteklemiş oldu.

İki çizgi romanı da geçmiş dönemde beyazperdeye aktarılan ünlü çizer, süper kahraman filmlerinin sinema dünyasına zarar verdiğini belirterek, “Tim Burton’ın Batman’inden beri hiçbir süper kahraman filmini izlemedim. Süper kahraman filmlerinin sinemayı kötü yönde etkilediğini düşünüyorum. Yetişkin insanların 50 yıl önce 12 yaşındaki erkek çocuklarını eğlendirmek için yapılan bir şeyi sinemada görmek için sıraya girmesini de endişe verici buluyorum. Bunu modern dünyadan kaçmanın bir yolu ya da eskiye duyulan özlem, bir nostalji duygusu, çocukluğu hatırlama ihtiyacı olarak görüyor olabilirsiniz. Ancak bana göre bu çok tehlikeli bir şey ve yetişkin bireylerin çocuk muamelesi görmesinden başka bir şey değil.” ifadelerini kullandı.

Bugün dünyadaki politik havanın da süper kahraman filmlerinden etkilendiğini belirten 66 yaşındaki çizer, “Bu tamamen bir rastlantı da olabilir elbette ancak 2016 yılında Donald Trump ABD başkanı seçildiğinde ve İngiltere Brexit ile AB’den ayrılma kararı verdiğinde dünyada en çok hasılat yapan 12 filmin 6’sı süper kahraman filmleriydi. Elbette bu iki olayın direkt olarak birbirini etkilediğini söylemiyorum. Ancak ikisinin de gerçekliği reddetme ve acil, kolay ve sansasyonel kararlar verme semptomlarının sonucu olduğunu düşünüyorum.” açıklamasında bulundu.

Son olarak günümüze uyarlanmış süper kahraman filmleri hakkındaki görüşlerini de belirten Alan Moore, “Hiçbirini izlemiyorum. Bütün karakterler orijinal yaratıcılarından çalıntı. Süper kahramanlara karşı herhangi bir ilgim yok. 1930’lu yıllarda çocukları eğlendirmek için yaratılmış bir şey ve çocukları eğlendirmek için gerçekten mükemmel bir yöntem. Ancak bunu alıp yetişkinleri eğlendirmek için yapılan bir şeye dönüştürdüğünüz zaman grotesk olmaktan öteye geçemiyor.” şeklinde konuştu.

etiket:
kategori:
haber

yazar: Naci Köse - Eki 9, 2020

ilgili

  • izlenim

    Watchmen: Damon Lindelof ve Kumarı

    Watchmen'in Damon Lindelof tarafından yeniden ele alındığı haberleri gelmeye başlayınca, çizgi romanlardan veya 2009'daki filmdeki bir hikayeden bir dizi çıkarılacağı fikri ağır basmıştı....
  • haber

    Watchmen Dizisinden Son Gelişmeler ve Setten Sızan Görseller

    Damon Lindelof tarafından TV’ye uyarlanan Alan Moore şaheseri Watchmen’in çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Çekimler sürerken de diziden yeni haberler geliyor. Dizinin en “afili” başrol oyuncusu Jeremy Irons’ın rolü...
  • haber

    Frank Miller’a Alan Moore Ayarı

    Occupy Wall Street Hareketi'ne nefret kusan Frank Miller'a V for Vendetta'nın yaratıcısı Alan Moore ağır ayar verdi....
  • izlenim

    Snyder’ i Kim İzliyor?

    Uyarlama kelimesinin sinema için çok hassas bir tanım olduğu tekrar kanıtlandı. Sinema ortaya çıkışından itibaren, yapısından dolayı diğer sanat dallarından, özellikle de tiyatro ve edebiyattan beslendi. Son yıllardaysa Hollywood’da...