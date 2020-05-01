Her cuma gecesi olduğu gibi bu gecede Alef’in yeni bir bölümünü izledik. Lakin 3. Bölümden daha durağan ve daha hiçbir şey olmayan bir bölümle karşılaştık.

Bölüm zaten 36 dakika. Son 2 dakikası jenerik, ilk üç dakikası da geçen bölümlerde olanlar ve yine jenerik. Haliyle bu bölüm sadece 31 dakika sürdü. 31 dakikada zaten hiçbir şey olmadı. Alef gibi 8 bölüm süren polisiye- gerilim dizilerinde, ilk 6 bölüm konu genişler, karakterleri daha iyi tanırız, olaylar gelişir, bazı ipuçlarına ulaşılır ve o ipuçları katile yaklaşmaya dahi yetmez. Bu altı bölüm içerisinde bir bölüm filler bölüm olur, lakin kalan 5 bölümde, bizlere derinlemesine hikaye anlatılır. Kalan son iki bölümde de olaylar nihai çözüme kavuşur. Lakin Alef’in 5. Bölümü tamamlanmasına rağmen şimdiden 2 bölüm filler bölümü ile karşılaştık ve bu filler bölümlerinde, kelimenin tam anlamıyla hiçbir şey anlatılmadı. En azından ufak da olsa bazı gelişmelere yaşansaydı.

Karakterlerin gelişimini göremiyoruz, hikaye ilerlemiyor, katil hakkında diziyi izlemeyenler ne kadar bilgiye sahipse, bizde o kadar bilgiye sahibiz. Bu bölümü henüz seyretmeyen Alef dizisini takip eden birine, bu bölüm hakkında spoiler dahi veremezsiniz. Çünkü spoiler öğesi barındıran herhangi bir olay yaşanmadı.

Hatice Aslan’ın canlandırdığı Semiha karakterinin olayını henüz hiç anlayamadık. 5 bölüm geçti bir replik bile yazılmamış. Biz seyircileri beklenmedik birtakım gelişmelerle karşı karşıya bırakmak için Semiha’nın olaylarla bir bağlantısı olmalı. Bu yüzden onu konuşturmamayı tercih ediyorlar ki sürpriz öğesi korunabilsin.

Arap ve Kemal’in sahnesinin anlamsızlığı diz boyu. Arap uzun uzun bir şeyler anlatıyor, kendi çalıp, kendi söylüyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun oradaki oyunculuğu zaten ayrı bir olay. İlgisiz ama Arap’ın kalbini kırmamak için ilgiliymiş gibi davranıyor desek, değil. Jest ve mimikleri seyirciye, ilgisiz ve sıkılmış izlenimi veriyor. Kenan İmirzalıoğlu, orada baya kötü bir oyunculuk sergilemiş. Bölümde benzer bir sahne daha gördük. Settar ve Doktor Rahmi arasındaki sahnede Doktor, uzun uzun ayrıntılardan söz ederken, Settar gayet olması gerektiği gibi sözünü kesti ve o konuşmayı devam ettirmedi. Bana kalırsa Arap ve Kemal arasındaki konuşma da yarıda kesilmeliydi. Daha kibar bir biçimde ama o sahne tamamlanmamalıydı.

Bölümün tek ve en güzel sahnesi son yılların çıkış içerisinde olan oyuncusu Özgür Emre Yıldırım’ın olduğu sahne. Batın karakterini canlandıran Yıldırım’ı umarım ilerleyen bölümlerde tekrar görürüz lakin sahnesi bitti gibi duruyor.

Geçen haftaki yazımızda, Yaşar’ın eski eşinin olaylarla bir ilgisi olabileceğini söylemiştik. Bu bölümde de kolyenin gözümüze sokula sokula gösterilmesinden ve Yaşar’ın, aynısından eski eşimde de var demesinden dolayı ilerleyen bölümlerde o kolyeyi takan birini göreceğimizi düşünüyorum. Veyahut sadece kolyeyi de görebiliriz. Bu kadar göze sokulmasının kesinlikle bir önemi olmalı.

5. Bölüm incelemesinin sonuna gelirken, neredeyse her hafta değindiğim korkuma, bu yazımda da değinmek isterim. Umarım Masum ve Bozkır dizisinde olduğu gibi karman çorman bir finalle karşılaşmayız. 3 bölüm kaldı ve korkum her hafta artarak ilerliyor.

Keyifli karantinalar dilerim.