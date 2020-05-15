Selamlar bakiniz.com takipçileri, finalden önceki bölümün incelemesi için sizlerleyiz. Alef 7. Bölümün genel temposunu, hikayeyle direkt ilgili olan sahneleri görmemiz beni mutlu etti. Lakin bana kalırsa, finalden önceki bölüm için hala biraz eksik. Olayların tamamı son bölümde çözülecek. Biraz genişledi konu. 50 dakika içerisinde bu tamamlanabilir mi? Bilmiyorum. BluTv’nin, dizilerin finalini beceremediğini defalarca söylemişimdir. Sadece bir bölüm kaldığından bu korkum, bu dizi içinde geçerli. Umarım yanılırım.

Bölüm daha hızlı bir tempoyla ilerlese de esasen dişe dokunur bir şey olmadı. Geçen bölüm, Settar’ın kapüşonlu birinin eline düşmesi ile sonlanmıştı. Bu bölümün ilerleyen dakikalarında Settar ve Semiha arasındaki konuşmada Settar, Güneş’i bulduğunu söyledi. Demek ki kapüşonlu kişi Güneş. Açıkçası hiç beklemiyordum. Bizleri Güneş’e yönlendirip, kapüşonlu kişi başka biri çıkacak diye bekliyordum. Settar’ın oradan nasıl kurtulduğunu bizlere göstermediklerinden dolayı, kapüşonlu kişinin Güneş çıkması mantıklı. Lakin son bölümde kapüşonlu kişi Güneş değil, Settar halüsinasyonun etkisinde gibi bir açıklama gelirse, diziyi çok fazla eleştiririm. Olabileceklerden çok, olanlara geri döneyim. Settar’ın Semiha’ya bunları söylediği an da Semiha şaşırmadı. Gayet rahat bir biçimde, sanki çok önemli bir şey öğrenmiş gibi değil de sıradan bir bilgi edinmiş gibi evden dışarı çıktı. Bu da bize gösteriyor ki Semiha, Güneş’ten haberdar. Son bölümde bu olay nasıl açıklanacak merak ediyorum.

Bölümün ilk sahnesinde 1656 yılına gidiyoruz. Bir derviş katlediliyor. O sahneler gayet güzeldi. Ta ki dervişin öldürüldüğü an da kameraya kanın fışkırmasına kadar. Bu tarz küçük detaylar benim için önemli. Kameraya kan sıçrayan birçok yapım görüyoruz. Westworld dizisinin ilk sezonunda da bir bölümde böyle bir şey yaşanmıştı. Neden böyle bir tercih yapılıyor anlamadım. Bunu bir hata olarak göremem, değil çünkü. Kasıtlı yapılan bir şey. Nedenini anlayamıyorum ama bu tarz sahneler beni gerçeklikten uzaklaştırıyor.

Rahmi Görener’in vahşice öldürüldüğüNÜ DE gördük. Gözlerinin çıkartılmış gibi gösterildiği sahne çok başarılıydı. Makyaj gayet iyi kotarılmış. Rahmi Görener hakkında bu bölüm birçok yeni bilgi daha öğrendik. Maşukiler’in son temsilcisi olduğunu öğrendik. En başından beri Rahmi Görener’in işin içinde olduğu belliydi. Akıl hocası mı yoksa bir mağdur mu? Son bölümde daha iyi anlayacağız.

Kemal ve Yaşar’ın sahnelerini beğendim. Ne zaman ki tarikatlar hakkında bilgiler verilse, diyalogların kalitesi birden artıyor. Sıradan diyaloglar ile bilgi diyaloglarındaki kalite kesinlikle aynı değil.

Bölüm hakkında söyleyeceklerim bunlar. Ben en başından beri katilin Yaşar’ın eski eşi çıkacağını savunuyorum. Güneş’in öldüğünü de savunuyordum lakin ölmemiş gibi gözüküyor. Bence katil güneş olmamalı. Umarım hiçbir soru cevapsız bırakılmaz, gayet iyi bir toparlama ile diziye veda ederiz.

Haftaya görüşmek üzere.