Alef dizisinin ilk bölümü yayınlandı. Dizi, karanlık bir atmosfer eşliğinde başlıyor. Bu karanlık atmosfer ilk bölümde daha fazla olmasına rağmen dizi boyunca da devam edeceğini düşünüyorum. Sinematografi, mekanlar ve kostümler çok başarılı. Yönetmen Emin Alper’e olan güvenim ilk iki bölüm itibariyle boşa çıkmadı.

Settar karakterini fazlasıyla klişe bulduğumu söylemeden edemeyeceğim. Eşiyle problemleri olması, amiri ile sıkıntılar yaşaması, sinirli bir yapıya sahip olması, her şey tamamıyla bir klişe. Ahmet Mümtaz Taylan, rolün altından iyi kalkıyor. Lakin fazlasıyla jest ve mimiklerini kullanması, sahnelerle ve diyaloglarla uyuşmadığı kanaatindeyim.

Kemal, geçmişinde yaşadığı sıkıntılardan dolayı Türkiye’ye dönmeye karar vermiş bir karakter. Kemal’in gördüğü halüsinasyonlar, bizlere geçmişi hakkında bazı ipuçları veriyor. Mesela; kızı boğularak ölmüş olabilir. Bu sadece bir örnek. Kenan İmirzalıoğlu’nun oyunculuğunu beğendim. Tanıdığımız, bildiğimiz ve fazlasıyla benzer rollerde gördüğümüz Kenan değil idi. Donuk ve sakin bir karaktere hayat veriyor. Kenan İmirzalıoğlu, mekanlara, işleyişlere yabancılığını bizlere çok iyi aktarıyor.

Ağır ve durağan bir hikâye izleyeceğimizi biliyordum. İlk bölüm fazlasıyla hızlı giriş yapmasının da etkisiyle ikinci bölüm tempo olarak biraz yavaş geldi. Lakin herhangi bir tempo problemi ile karşıya karşıya kalmadık

İlk iki bölüm itibariyle iki ölüm ile karşılaştık. Özellikle ikinci ölüm bana fazlasıyla Hannibal dizisindeki ölümleri hatırlattı. Daha fazla ölüm olacağını tahmin etmek pek de zor değil.

Dizi, atmosferi ile, oyunculuklarıyla ve sinematografisiyle izlenilmeyi hak ediyor. Gizem unsuru barındıran dizi, izleyende merak duygusu uyandırıyor. Lakin, BluTv’nin daha önceki yapımlarında da gördüğümüz üzere, dizi sonlandırma noktasında problemleri olduğunu düşünüyorum. Bunun en büyük örnekleri de Bozkır ve Masum dizileriydi. Çok iyi başlayan iki dizi de son bölümlerde ki tesadüflerle, mantık hatalarıyla izleyiciyi baş başa bırakmıştı. Umarım bu dizide öyle bir şey yaşanmaz ve güzel bir hikâye anlatıcısı olan Emin Alper’in elinden iyi bir dizi seyredebiliriz.