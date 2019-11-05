BluTV’nin yeni projesi Alef, ilgi çekici bir konuya, kamera önünde ve arkasında etkileyici bir kadroya sahip. Emin Alper’in ilk kez dizi yönetmenliği yapacağı yapımda, Kenan İmirzalıoğlu, Ahmet Mümtaz Taylan ve Melisa Sözen başrolleri oynayacaklar.

Dizinin konusu da etkileyici görünüyor. İstanbul Boğazı’nda bir cesedin bulunmasının ardından ortaya çıkan çeşitli cinayetlerin sırrını çözmeye çalışan iki dedektifin hikayesi, yüzyıllar öteye uzanan sırların ortaya çıkmasını sağlayacak. Sekiz bölümlük mini dizinin özellikle tasavvuftan izler taşıması bekleniyor.

Dizinin basın bültenindeki tanıtımı şu şekilde:

Genç ve hırslı dedektif Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile tecrübeli ortağı Settar (Ahmet Mümtaz Taylan), İstanbul’da işlenen gizemli bir seri cinayet vakasının peşine düşecek. Hem kişisel hayatları hem de olaylara yaklaşımlarıyla birbirine tamamen zıt bu ikiliye, bir üniversitede öğretim görevlisi olan Yaşar (Melisa Sözen) da katılacak. Ekip, cinayetleri çözmeye çalışırken buldukları her delille yüzyıllar boyu saklı kalan bir sır perdesini de aralayacak.