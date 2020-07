Alejandro Amenabar, The Treasure of the Black Swan isimli 6 bölümlük bir batık hazine dizisi için hazırlıklarını sürdürüyor. Diziyle ilgili önemli detaylar:

– Dizi The Treasure of the Black Swan isimli çizgi romandan uyanlanacak. Senaryoyu Antonio Hernandez ile birlikte yazan Amenabar, 6 bölümün tamamını yönetecek.

– Dizinin konusu hazine taşıyan geminin battığı 1804 yılında ve günümüzde geçecek. Dizi aslında bir hazine avından çok, bulunduktan sonraki hukuki süreci aktaracak. Yaşananları Alex Ventura isimli deneyimsiz bir ispanyol diplomatın gözünden izleyeceğiz. Genç diplomat, gümüş dolu bir batığı bulan amerikan bir hazine avcısıyla hukuki çekişmeye girer. Bulunanları ülkesine geri getirmek için mahkemelerde savaşır.

– Dizi 2021’de ABD’de AMC, İspanya’da da Movistar Plus tarafından yayınlanacak.