James VanderMeer’in kaleme aldığı roman üçlemesi Southern Trilogy‘nin haklarını Paramount satın almış, ilk filmin yönetmenliği için Ex-Machina‘yla adından söz ettiren Alex Garland‘la anlaşmıştı. Paramount diğer kitapları uyarlamak istiyor muydu bilemiyoruz, ama Garland Annihilation‘ı devam filmine açık kapı bırakmayacak şekilde sona erdirerek ikinci filmle ilgilenmediğini belli etmişti. Yönetmene devam filmiyle ilgili görüşleri sorulduğunda “Yapmak istediğim en son şey, Annihilation‘ı devam ettirmek,” cevabını vermiş. “Devam filmine dair arzum yok, böyle bir fikirle hiç ilgilenmiyorum. Bir şey sona erdiğinde onunla işim bitmiş olur. Annihilation‘ın devamından uzaklaştım, devam filmiyle ilgili bir fikrim bile yok,” diyor yönetmen. Garland zaten stüdyoya ve oyunculara Annihilation‘ı bir serinin parçası olarak görmediğini, amacının sadece bu filmi olabilecek en iyi şekilde yapmak olduğunu belirtmiş. Anlaşılacağı üzere devam filmleri Garland’ın ilgisini çekmiyor.

Zaten filmin devamı da onaylanacak gibi görünmüyor. 40 milyon dolara mal olan filmin hasılatı 32 milyon dolar. Film gişede battı ama Paramount online haklarını Netflix’e sattığı için zararını telafi etmişti. Dolayısıyla Garland istese bile en azından Paramount’tan devam filmine şu hasılattan sonra onay çıkmaz gibi görünüyor. Aslında Paramount filmin izleyicilerin ilgisini çekmeyeceğini, bilhassa finalin izleyiciler için “fazlasıyla entelektüel” kaçacağını düşünüp yönetmenden finali değiştirmesini istemiş ama yönetmeni ikna edemeyince hakları Netflix’e satmıştı. Olur da ileride ikinci ve üçüncü romanların hakları Netflix’e satılırsa seri devam edebilir, lakin Garland’ın projede yer almayacağı kesin. Garland kariyerine FX dizisi Devs‘le devam edecek. FX bilimkurgu türündeki dizinin pilot bölümünü onaylamıştı. Pilot bölüm beğenilirse sezon onayı gelecek. Garland tüm sezonu çekecek.