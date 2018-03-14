Yıllardır ortalama üstü filmler çeken Alexander Payne 2017’de karşımıza Matt Damon’lı bilimkurgu/komedi filmi Downsizing‘le çıkmış ama kariyerinde ilk kez çok kötü eleştiriler almıştı. Gişede de kötü bir şekilde batan bu filminden sonra Payne, Amazon’la çalışabilir. Haberlere göre, Amazon The Burial adlı filmin yönetmenliği için Payne’le görüşmelere başlamış. Doug Wright’ın kaleme aldığı bu drama, Mississippi’de avukatlık yapan, işinde çok başarılı olan, hatta kazandığı davalar nedeniyle “Dev Katil” lakabını alan Willie Gary’nin bir davasını konu alıyor. Gary 1995 yılında konglomera tarafından dolandırıldığını söyleyen cenaze salonu işletmecisi Jeremiah O’Keefe’nin davasını üstlenir, bu davayı da kazanır, mahkeme O’Keefe’ye 200 milyon dolar ödenmesine karar verir. Filmin çekim tarihi henüz açıklanmadı.