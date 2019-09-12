Hem eleştirmenler nezdinde, hem de gişede batan son filmi Downsizing‘in ardından Alexander Payne üç proje duyurdu. Bu projelerden Ralph Fiennes ve Emma Stone‘lu komedi filmi The Menu‘yü bu sonbaharda çekeceğini açıklamıştı Payne ama yetenekli yönetmen kararını değiştirmiş gibi görünüyor. Collider’ın haberine göre Payne projeden ayrılmış. Stone ve Fiennes’ın da bu projede rol almaktan vazgeçtikleri söylentiler arasında. Öte yandan Payne sıradaki projesini çok geçmeden belirledi. İki buçuk yıl evvel duyurduğu isimsiz filmi çekecek.

Karl Ove Knausgaard‘ın My Saga adlı makalelerinden uyarlanacak filmin başrolünü Mads Mikkelsen üstlenecek, filmi Netflix 2020 sonbaharında yayınlayacak. Film Danimarkalı bir babayla kızının Amerika’ya yaptıkları seyahati ve bu seyahat sırasında adamın bir gazete için bir yazı yazmaya çalışmasını konu edinecek. Payne yol türüne yabancı bir isim değil. Yönetmen daha önce Sideways ve Nebraska filmlerinde bu türü işlemişti.