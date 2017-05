War Witch filmiyle Oscar’ın yabancı dilde en iyi film dalına aday olan, geçen yıl Dane DeHaan ve Tatiana Maslany’li romantik-draması Two Lovers and a Bear‘le Cannes’ın Yönetmenlerin On Beş Günü bölümüne dahil olan senarist-yönetmen Kim Nguyen kariyerine The Hummingbird Project‘le devam edecek. Aksiyon-macera türündeki bu filmin çekimlerine ekimde Montreal’de başlanacak. Filmin başrollerini Alexander Skarsgard’la Jesse Eisenberg üstlenecekler. Film, hayalleri Kansas’la New Jersey arasına fiber optik kablo döşeyip milyon dolar kazanmak olan iki kuzene, Vincent’la Anton’a odaklanacak. Patronları olacak yaşlı ve psikopat tüccar Paul ise onların başarısız olmaları için elinden geleni yapacak, olaylar gelişecek.