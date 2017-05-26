Cannes’daki master class’lar önemli sinemacıların samimi açıklamalarına ve paylaşımlarına sahne oluyor. Alfonso Cuaron özellikle sinemacı arkadaşları, kendi sineması ve yaşamı hakkında çarpıcı açıklamalar yaptı.

“Tek amacım yönetmen olmaktı. Mexico City’de doğdum. Ülke sinemasının gişe filmleri ve Latin Amerika’nın önemli dizileri kentteki stüdyolarda çekiliyordu. Küçük yaşlardan itibaren “içeri sızmayı” öğrendim. Ünlü Churubusco stüdyolarına her ne iş olursa olsun yaparak sızdım ve bir daha hiç çıkmadım. Deneyim kazanmak adına her işi yaptım. Yönetmenlikte bu çok işe yaradı, ışıktan kurguya kadar bütün departmanlarda yer aldığım için birlikte çalıştığım insanların zorluklarını anlayabiliyorum.”

“Kendimizi ülkeye kanıtladıktan sonra Chivo (Cuaron yakın dostu Emmanuel Lubezki’ye böyle hitap ediyor) ile birlikte Meksika sinemasının eski kayıp kuşaklarının yanlışlarını düzeltmek için hayatımızın 10 yılını heba ettik.”

“Sinemanın gerçek ustaları şu anda festivalin başka yerlerinde… Biz hayatımızda ve işimizde güvensizliklerle ve risk almadan buraya geldik. Guillermo del Toro ve ben daha çok mavi yakalı sinemacılar sayılırız”

Alfonso Cuaron, çektiği filmleri niye sonrasında izlemediği ile ilgili bir soruya ise esprili bir yanıt verdi:

“Guillermo del Toro ve Alejandro G. Iñarritu için çektikleri filmler bebekleri gibi… Onun nasıl yürüdüğünü ve büyüdüğünü görmek istiyorlar. Benim için filmlerim eski karılarım gibi… Elimde ne varsa verip, kurtulmak istiyorum”