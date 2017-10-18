Alfonso Cuaron şu sıralar Roma adlı filminin post prodüksiyonuna devam ediyor. Memleketi Meksika’ya dönüş filmi olan Roma 70’lerde geçip orta sınıftan bir aileyi merkeze koyup Meksika’nın o dönemlerine ışık tutuyor. Bu filmini 2018’e hazır hale getirmeye çalışan Cuaron’un diğer projesi bugün açıklandı. Yönetmen, JJ Abrams’ın yayından kaldırılan dizisi Believe‘den sonra tekrar TV’ye dönmeye hazırlanıyor. Cuaron adı açıklanmayan diziyi kaleme alıyor. Dizinin yönetmenliğini ve yürütücü yapımcılığını da üstlenecek ama kaç bölümü çekeceği belli değil. Korku türündeki dizinin bir tarikata odaklanacağı dışındaki ayrıntıları açıklanmadı, kanalı henüz belirlenmedi. Başrolse Casey Affleck’e teslim edildi. Affleck yapımcılar arasında da yer alacak. Bu isimsiz dizi aktörün ilk dizisi olacak.