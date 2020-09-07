Alfred Hitchcock, özellikle kadın oyunculara karşı soğuk, sert ve acımasız tutumuyla bilinir. Tippi Hedren’in iddialarına göre Hitchcock’un bu herkes tarafından bilinen tavrı, kendisine gelince en üst noktaya çıkmış.

Hedren’in iddialarına göre taciz, kariyerini bitirmekle tehdit, aşırı kıskançlık Hitchcock’un uyguladığı fiziki ve psikolojik şiddetin boyutlarının uzandığı alanlar… Hedren’in farklı röportajlarda anlattıkları ve 2012 tarihli kitabında yazdıkları sizi usta sinemacıdan soğutacak düzeyde…

İddialar:

– The Birds, benim için her açıdan kabustu. Sette ilk günden itibaren hiç kimsenin benimle konuşmasına izin vermedi. Kesin emirdi. Rolün havasına girmem için olduğunu söyledi ama beni kıskandığını hissettim. Özellikle erkeklerle konuşunca sert tepki gösteriyordu.

– Galaya limuzinle gelirken beni öpmeye çalıştı. Karşılık verince çok sinirlendi ve ağır küfürler etti.

– Sette herkesin bildiği ve daha sonra anılarında anlattığı olay ise bana haber vermeden mekanik kuşları, gerçek kuşlarla değiştirmiş olması. Bu hareket hem yaralanmama, hem de kuşların hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Aynı çekimi 5 gün boyunca tekrarladık. Beni telefon kulübesine bağlamıştı ve kaçmam mümkün değildi. Canlı bir kuş gözümü yaralamak üzereyken karşılık vermeye çalıştım, omzum yaralandı. İşkence ancak o zaman bitti.

– O dönem stüdyolar ne derse yapmak zorundaydınız. Kontratımda olduğu için Marnie’yi de çekmek zorunda kaldım. Soyunma odamı, kendi odasının yanına yaptırdı ve araya bir kapı koydurdu. Sık sık odama girip çıkıyordu ve sürpriz yaptığını söylüyordu.

– Bir kadın düşmanıydı. Fiziksel olarak çirkin olmasının hıncını kadınlardan çıkarırdı. Çok sorunlu bir insandı… Sadece ben değil, diğer kadın oyuncular da sık sık şikayetlerini dile getirdiler. Kadınlar onun gözünde değersizdi. Onun filmlerinde yer alan hemen herkes aynı şeyleri yaşadı. Eşi Alma’nın bana olan saplantısından ve yaptıklarından haberi vardı. Marnie’yi çekerken gelip özür diledi.

– Universal ile iki film daha kontratım vardı. Bunları tamamlamadan başka film çekemezdim. Gücünü kullanarak başka filmlerde oynamama izin vermedi ve kendisine karşı koyduğum için bana bir daha rol vermedi. Kariyerimin hemen başlangıcında 3 yıl bu nedenle heba oldu. TV dizilerinde oynadım.

Savunma:

Bu iddialar Hitchcock’un yaşadığı süre boyunca Tippi Hedren veya herhangi bir kadın oyuncu tarafından dile getirilmedi. Ailesi ve yakınları, Hitchcock’un kendisini savunamayacağı için Hedren’in yıllar içinde iddialarının dozunu arttırdığına ve bazı iddialarda verilen ayrıntıların tutarsızlığına dikkat çekmeye çalıştılar.