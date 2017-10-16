İkinci filmi Tinker Tailor Soldier Spy‘la yıla damgasını vuran yetenekli yönetmen Tomas Alfredson’ın Michael Fassbender’li polisiye filmi The Snowman heyecanla bekleniyordu. Film gösterime girdikten sonra izleyicilerden de, eleştirmenlerden de kötü eleştiriler aldı. Norveçli eleştirmenler filmi hiç beğenmediler. Olumlu eleştiri neredeyse yok. Bu eleştirilerden sonra Yahoo yönetmenle görüşüp neyin yanlış gittiğini sordu. Alfredson klasik cevabı verdi: “İstediğim her şeyi çekemedim.” Klasik cevap dememin nedeni stüdyoların filmin tüm kontrolünü yönetmenlere vermemesi. Asıl şaşırtıcı olansa senaryonun % 10-15’inin çekilmemesi. Senaryoda olup filmde yer almayan sahneler de hikâyenin akışını zedelemiş, öyküye büyük zarar vermiş, ki ABD’deki eleştirilerde de bu durum ifade edilmişti. Senaryodaki mühim sekansların çekilmemesi kurgucuların başını epey ağrıtmış kurgu sürecinde.

Peki niye çekilmedi bu sahneler? “Norveç’teki çekim zamanımız epey kısıtlıydı. Bütün hikâyeyi yanımızda götürememiştik. Kurguya başladığımızdaysa çoğu şeyin eksik olduğunu fark ettik. Çok büyük bir puzzle yaparken birkaç parça eksik olduğu için tüm resmi görememek gibi,” demiş yönetmen. Ayrıca yönetmene göre finansman bulununca çekimler için çok acele edilmiş. “Filme finansman bulur bulmaz Londra’da çekimlere başlayabileceğimizi fark ettik,” diyor Alfredson. Coğrafik hatalarla ilgiliyse, “Bu, Norveç’in coğrafyasıyla ilgili bir belgesel değil. Ben kurmaca bir gerilim filmi yapmak istedim. O yüzden coğrafik hatalar varsa da umurumda değil,” demiş. Filmin eleştirileri gibi hasılatı da hayal kırıklığı yarattı.