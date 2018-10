Hollywood şu sıralar feminist aktivist-gazeteci Gloria Steinem‘in hayatıyla ilgili iki film hazırlıyor. Birisinde başrol Carey Mulligan, yönetmenlik Dee Rees‘inken diğerinde başrol Julianne Moore, yönetmenlikse Julie Taymor‘ın. Moore ve Taymor ikilisini buluşturacak biyografik film My Life on the Road‘ta Alicia Vikander‘in de rol alabileceği duyuruldu. Aktris teklifi kabul ederse Steinem’in 20 ile 40’lı yaşları arasındaki dönemini oynayacak. Deadline’ın haberine göre Steinem’in çocukluğu ve ergenliği için iki oyuncu daha seçilecek. Moore gazetecinin yaşlılığını oynayacak. Film, Steinem’in kaleme aldığı aynı adlı anı kitabından uyarlanacak.

Çekimlere 2019’da başlanacak. Vikander bu filmden evvel The Marsh King’s Daughter adlı gerilim filminde rol alacak. Söylentilere göre bu filmin çekimlerine 2018 sona ermeden başlanacak ama henüz projeyle ilgili resmi açıklama yapılmadı. Aktrisi 2019’da Netflix filmi The Earthquake Bird‘te izleyeceğiz.