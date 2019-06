Dört yıl evvel The Danish Girl‘deki başarılı performansıyla ilk Oscar’ına uzanan, en son Tomb Raider filminde izlediğimiz Alicia Vikander 2019 ve 2020’de beş yapımla dönecek. Bu beş yapımdan dördü sinema filmi, bir tanesi animasyon dizisi. Netflix için hazırlanan The Dark Crystal: Age of Resistance adlı animasyon dizisini yazın sonuna doğru, 30 Ağustos 2019’da izleyebileceğiz. Seslendirme kadrosunda Vikander’in yanı sıra Mark Strong, Simon Pegg, Anya Taylor-Joy, Nathalie Emmanuel, Taron Egerton, Natalie Dormer, Helena Bonham-Carter, Caitriona Balfe, Mark Hamill, Jason Isaacs, Theo James, Toby Jones, Andy Samberg, Gugu Mbatha-Raw gibi saymakla bitmeyen ünlü isimler de yer alıyor. Fransız yönetmen Louis Letterier‘in tüm sezonu yönettiği dizi, Brian Froud‘ın aynı adlı kitabından uyarlandı. Kitap 1982 yılında sinemaya da uyarlanmıştı.

Aktrisi bu diziden sonra gene Netflix için hazırlanan gerilim filmi Earthquake Bird‘te izleyebileceğiz. Bu yıl yayınlanacak bu filmi Wash Westmoreland yazıp yönetti. Riley Keough‘ın ikinci başrolünü üstlendiği film, Tokyo’da yaşayan genç bir kadının arkadaşı vahşice öldürüldükten sonra bir numaralı şüpheli haline gelmesini ve aşk üçgenini konu alıyor. Susanna Jones‘un romanından uyarlanan filmin yapımcısı ise Ridley Scott. Vikander’in bir diğer filmi The Glorias: A Life on the Road‘un bu yıla yetişip yetişmeyeceği henüz belli değil. Aktivist Gloria Steinem‘in hayatına odaklanan filmde aktivisti Lulu Wilson (çocukluğunu), Vikander (yetişkinliğini) ve Julianne Moore (yaşlılığını) oynadı. Timothy Hutton ise Steinem’in eşini canlandırdı. Julie Taymor‘ın filmi yönettiğini de not düşelim. Bu arada bu film bu yıl tamamlanabilirse Vikander dört yıldır uzak kaldığı ödül sezonuna da dönebilir -tabii eleştiriler olumlu olursa-.

Gelelim Green Knight‘a. Bu yıl hızlıca çekilen bu film bitmek bilmeyen Kral Arthur filmlerinin en yenisi. Fakat Arthur bu kez merkezde değil. Film yuvarlak masa şövalyelerinden Sir Gawain’in Green Knight adlı kötüyle mücadelesini konu alıyor. Vikander’in bu filmdeki rolü henüz duyurulmadı. Kadroda Dev Patel, Barry Keoghan, Ralph Ineson da yer alıyor. David Lowery‘nin yazıp yönettiği film 2020’de vizyona çıkarılacak. Vikander bu filmi tamamlar tamamlamaz gerilim türündeki Born to be Murdered‘ta oynadı bu yıl. Yunanistan’da geçen bu film buraya tatile gelen bir çiftin ölümcül bir tuzağa düşmelerini, daha sonra hayatta kalma savaşlarını konu alıyor. Ferdinando Filomarino‘nun yönettiği filmde Vikander’e John David Washington, Boyd Holbrook ve Vicky Krieps eşlik etti. Bu film de 2020’de vizyona girecek.

Aktrisin duyurulan son projesiyse Tomb Raider 2. İlk film fazla kâr etmemiş olsa da MGM ve Warner Bros. ikinci filmin devamı konusunda anlaşmaya vardı. Amy Jump‘ın kaleme alacağı filmin yönetmeni henüz belirlenmedi. Filmin 2020 yılında çekilmesi bekleniyor. Özetle aktrisi arkadaşının ölümünden sonra şüpheli haline gelen bir expat rolünde, tatildeyken yaşam savaşı veren bir rolde ve aktivist rolünde izleyeceğiz. Bu filmlerden sonra Vikander, Tomb Raider 2‘da kötülere hadlerini bildirmeye devam edecek.