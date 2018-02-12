Alicia Vikander, Morten Tyldum’un Filmi The Marsh King’s Daughter’da Rol Alacak

Vikander ve Tyldum'un yeni projeleri açıklandı...
yazar: 12 Şubat 2018

Gelecek ay Tomb Raider filminde izleyeceğimiz Alicia Vikander’in yeni projesi duyuruldu. Oscar ödüllü aktris, Passengers ve The Imitation Game filmlerinin yönetmeni Morten Tyldum’la çalışacak. İki İskandinavyalı’yı buluşturacak projenin adıysa The Marsh King’s Daughter. Black Bear Pictures’ın finanse edeceği, Elle Smith’le Mark L. Smith’in kaleme aldığı bu film gerilimde türünde olacak, aynı adlı kitaptan uyarlanacak. Film kocası ve kızıyla ideal bir hayat yaşayan Helena Petterier’i (Vikander) merkeze koyacak, onun sırlarına ve geçmişine, annesinin genç bir kızken kaçırılmasına, tecavüze uğramasına, bu tecavüz sonrasında Petterier’in doğmasına ve 12 yıl boyunca tecavüzcünün/babasının gözetiminde yaşamasına odaklanılacak. Annesine tecavüz eden kişi, yani babası, yakalanıp hapse atıldıktan sonra iki gardiyanı öldürüp kaçacak, Petterier’in ölüm kalım savaşı bir kez daha başlayacak.

Passengers filminden sonra Counterpart ve Tom Clancy’s Jack Ryan dizilerinin pilot bölümlerini çeken Tyldum, Vikander’le birlikte yürütücü yapımcılığı da üstlenecek. Filmin çekim tarihiyse açıklanmadı. İki sinemacının da netleşen projeleri olmadığı için bu film çok geçmeden çekilebilir.

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yazar: Can Rende - Şub 12, 2018

yazar: Can Rende - Şub 12, 2018

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