Bu ay Tomb Raider filminde karşımıza çıkan Alicia Vikander‘in sıradaki filmi açıklandı. Vikander, Riley Keough‘la birlikte Netflix filmi The Earthquake Bird‘te rol alacak. Bu yıl Keira Knightley’li Colette biofilmiyle karşımıza çıkacak yönetmen Wash Westmoreland filmi kaleme alıp yönetecek. Çekimlere mayıs ayında başlanacak. Ridley Scott’ın şirketi Scott Free’nin yapımcılığını üstlendiği film, Susanna Jones’un aynı adlı romanından uyarlanacak. Tokyo’da geçecek film, noir-gerilim türlerinde olacak. Tokyo’da çalışan iki yabancı kadından birisinin Tokyolu genç ve yakışıklı bir fotoğrafçıya âşık olmasından sonra kaybolmasını konu alıyor. Kadın kaybolduktan sonra onunla beraber çalışan arkadaşı onu öldürmekle suçlanacak, olaylar gelişecek.

Filmin bu yıla yetişip yetişmeyeceği belli değil. Vikander’in diğer projesi The Mars King’s Daughter. Keough’u bu yıl Under the Silver Lake, The House That Jack Built, Paterno, Hold the Dark filmlerinde, gelecek yılsa The Lodge filminde izleyebileceğiz.