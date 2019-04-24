Luca Guadagnino yapımcılığını üstlendiği gerilim filmi Born to be Murdered için iyi bir oyuncu kadrosu oluşturdu. BlackKklansman‘ın başrolü John Washington, şu sıralar Green Knight‘ta rol alan Alicia Vikander, Phantom Thread‘in yıldızı Vicky Krieps ve Narcos‘un ilk iki sezonunda rol alan Boyd Holbrook bu filmin başrollerini üstlenecekler. Film, Yunanistan’ın Atina kentinde geçecek. Buraya gelen bir çift trajik olaylara yol açacak şiddetli bir tuzağa düşecekler. Filmin merkezindeki çifti Washington’la Vikander canlandıracak. Filmin yönetmeni Ferdinando Cito Filomarino. Deadline’ın haberine göre çekimlere başlanmış.