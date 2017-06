38 yıl önce Ridley Scott’ın yönettiği Alien filmiyle başlayan Alien serisi bu yıl Scott’ın Alien: Covenant‘ıyla 8. filme ulaştı. 38 yılda 8 film çekildi. Scott 6. filme (Covenant prequel serisinin 2. filmi) kadar seriyi devam ettirmek istediğini söylemiş ama belki de yaşını (80) hatırladığından birkaç ay sonra açıklamasını iki film daha çekip seriyi bitirmek şeklinde değiştirmişti. Covenant vizyona girdiğinde sıradaki filmin senaryosunun yazıldığını, 14 ay içinde çekimlere başlanacağını da belirtmişti. Şu sıralar İtalya’da All the Money in the World‘ün çekimleriyle meşgul olan Scott seriye dönmeyi çok istiyor. Hatta bu konuda “İlk Alien‘dan sonra seriyi başkalarına [James Cameron, David Fincher, Jean-Pierre Jeunet vd] bıraktım. Artık bırakmam,” demişti. Yani seri Scott için önemli. Peki Fox serinin üçüncü filmine yeşil ışık yakacak mı?

Bunu sormamızın nedeni Covenant‘ın beklenenden düşük hasılat elde etmiş olması. 97 milyon dolara çekilen filmin ABD’deki hasılatı 3. haftasında 67 milyon dolara ulaştı. Prometheus 3. haftasında 113 milyon dolar kazandırmıştı. Covenant‘ın ABD dışındaki hasılatıysa 106 milyon dolar. Toplam hasılatı şimdilik 174 milyon dolar. Prometheus vizyonunu 403 milyon dolar hasılatla tamamlamıştı. Covenant‘ın Prometheus‘ı yakalayamayacağı, hatta yanına bile yaklaşamayacağı kesin (ABD’deki vizyonunu 75 milyon dolar hasılatla tamamlaması bekleniyor, ki Power Rangers 10 milyon dolar daha fazla kazandırmıştı). Covenant 8 filmlik serinin Aliens vs. Predator: Requiem filmiyle birlikte en az hasılat elde eden filmi oldu (Requiem, ABD’den 52 milyon dolar kazanmıştı). Özellikle ABD gişesindeki düşüş serinin devamını zora soktu. Filmin henüz Çin ve Japonya’da gösterilmediğini de belirtelim. Çin’de 16 haziranda, Japonya’daysa nedense ancak 15 eylülde vizyona girecek. Olur da bu iki ülkeden, özellikle Çin’den iyi bir hasılat elde eder ve hasılatını 300 milyon dolara çıkarırsa Fox sıradaki filme yeşil ışık yakabilir. Fox sıradaki filme yeşil ışık yakarsa Scott, All the Money in the World‘ü vizyona soktuktan sonra çekimlere başlayacak, biz de yüksek ihtimalle 2019 ilkbaharında filmi izleyebileceğiz.

Peki film neden beklenen hasılatı elde edemedi? İlk neden, Marvel filmi Guardians of the Galaxy Vol. 2 ve Hızlı ve Öfkeli‘nin 8. filmiyle yakın zamanda vizyona girmiş olması, Karayip Korsanları 5‘ten önce vizyona girmesi. Dolayısıyla izleyiciler, Marvel’ı ve diğer filmleri tercih edip Covenant‘a beklenen ilgiyi göstermediler. Diğer nedense izleyicilerin devam filmlerinden sıkılmış/yorulmuş olmaları. Covenant 25 Aralık 2016’dan beri gösterime giren 12. devam filmi. Diğer nedense Michael Fassbender olabilir. Kariyerinde pek çok kaliteli film bulunan, çok iyi hasılat elde etmiş pek çok filmde (X-Men üçlemesi, Inglorious Basterds, The 300) rol alan Fassbender, Amerikalıları sinemalara koşturacak kadar büyük bir yıldız değil. Önceki filmi Assassin’s Creed‘in fazla kâr elde etmemesi de bunu destekliyor (125 milyon dolar bütçe, 240 milyon dolar hasılat-ABD’den sadece 55 milyon dolar hasılat-). Fassbender’e Oscar adaylığı getiren, olumlu eleştiriler alan, Kate Winslet’lı Steve Jobs filmiyse gişede batmıştı. Neticede Alien serisinin 9. filmi şimdilik tehlikede gibi görünüyor. Bakalım Fox 9. filmi (prequel serisinin 3. filmini) onaylayacak mı, yoksa epey düşen hasılattan sonra seriyi bitirmeye mi karar verecek?

Kaynakça