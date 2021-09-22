Aline: The French Dispatch İçin Özel Şarkı ve Klip

Wes Anderson’un yönettiği, Benicio del Toro, Adrien Brody, Tilda Swinton, Léa Seydoux, Frances McDormand, Timothée Chalamet, Lyna Khoudri, Jeffrey Wright, Mathieu Amalric, Stephen Park, Bill Murray ve Owen Wilson gibi olağanüstü bir kadronun bir araya geldiği The French Dispatch için özel bir şarkı ve klip…

Daniel Georges Jacq Bevilacqua’nın yazdığı, Christophe ile 60’lı yıllarda ünlü olan klasik şarkı Aline, Jarvis Cocker tarafından yorumlanmış.

Şarkıya Javi Aznarez çizgilerinden özel bir klip hazırlanmış.