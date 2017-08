Ridley Scott, All The Money In The World’de gerçek bir çocuk kaçırma ve fidye olayına eğilecek.

Yönetmen: Bilim kurgu evreninden kısa bir süreliğine çıkan Ridley Scott

Oyuncular: Michelle Williams, Kevin Spacey ve Mark Wahlberg

Senaryo: The Last Castle ve The Day The Earth Stood Still’den tanıdığımız David Scarpa…

Konu: Getty petrol imparatorluğunun varisi John Paul Getty III’nin kaçırılması, fidye ödemek istemeyen büyükbaba ve küçük çocuğun annesi arasında geçenleri anlatan gerçek bir hikaye… Ridley Scott filmi “Kaçırılmayla ilgili birçok şey duymuştum. Ama öykünün bu kadar provokatif olduğunu bilmiyordum. Anne çok ayrıksı bir karakter. Filmden çok iyi bir tiyatro oyununu andırıyor.

Gösterim Tarihi: 8 Aralık 2017’de ABD’de gösterime girecek.