Kevin Spacey’nin 26 yaşındayken 14 yaşındaki bir çocuğu taciz ettiği ortaya çıkınca Ridley Scott yeni filmi All the Money in the World‘ü tamamlamış, müzikleriyle meşgul oluyordu. Scott, EW’yla yaptığı röportajda “Oturup bu konu hakkında düşünmeye başladım ve anladım ki Spacey’le devam edemeyeceğiz. Bu tür davranışlara müsamaha gösteremezsin. Ayrıca bu durum filmi de etkiler, ki bir kişinin davranışlarının pek çok kişinin emekleri sonucu ortaya çıkmış iyi bir işi etkilemesine izin veremeyiz. Bu kadar basit,” diyor. Öte yandan Spacey’nin performansından son derece memnun kalan Scott aktör tarafından bu olaylardan sonra aranmamış. “Arasaydı ‘Sensiz devam etmek zorundayız, gerçekten üzgünüm’ derdim,” diyor Scott. Christopher Plummer konusundaysa… New York’a gidip aktöre rolü teklif etmiş, aktör de hemen kabul etmiş. Plummer’ın film hakkındaki görüşlerini şurada yazmıştık.

Scott filmin vizyon tarihini (22 aralık) ertelemeyi hiçbir zaman düşünmemiş. Filmini vizyon tarihine yetiştirebileceğine eminmiş. “Yıldırım hızında hareket ediyorum. Ne yaptığınızı biliyorsanız 19 tekrara ihtiyacınız olmaz,” diyor. Scott 20 kasımda çekimlere başlamış ve 9 günde, yani bugün, çekimleri tamamlamış. Tabii kurgucusu Claire Simpson’la geceli gündüzlü çalışmış. Çektiği sahneleri ona yollamış, zaten final kurgusu olduğu için filmi hemen tamamlayabilmiş. Sadece birkaç işi kalmış filmin, onları da halledince film vizyona hazır hâle gelecek.

Peki yönetmenin sıradaki filmi ne? Scott ara vermeden üretmeye devam edecek. Alien: Covenant vizyona girdiğinde devamını 2018’de çekeceğini söylemişti. Ama film fazla hasılat elde etmeyince planlar değişti. Scott Şubat 2018’de roman uyarlaması The Cartel‘in çekimlerine başlayacağını söyledi. Yönetmen bu filminin başrolünü Leonardo DiCaprio’ya teklif etmişti. Ama DiCaprio 2018’de Martin Scorsese’yle şu filmde çalışmayı düşündüğü için başrol başkasına gidebilir.