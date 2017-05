Birkaç yıl önce All the Old Knives projesinin başrolleri Kate Winslet ve Idris Elba’ya teslim edilmiş ama çekim aşamasına bir türlü geçilemeyince iki aktör de bu projeden çekilmişlerdi (meraklısına: İki oyuncuyu bu yıl The Mountains Between Us‘ta izleyeceğiz). Proje tekrar raftan indirildi ve başrolleri bu kez Michelle Williams’la Chris Pine’a teklif edildi. Oyuncularla görüşmeler devam ediyor. Filmin yönetmenliğiyse Theory of Everything‘i çeken James Marsh’a teklif edildi.

Film, birisi CIA ajanı, diğeri CIA’nin eski ajanlarından iki kişinin yıllar sonra bir akşam bir restorantta buluşup eski günleri, o dönemdeki romantik ilişkilerini yad etmeleri, ardından yıllar önce başarısızlığa uğrayıp onlarca kişinin ölümüne neden olan görevlerini konuşmaya başlamaları, bununla birlikten birbirlerine dair şüphelerinin artmasını konu alacak, anlaşılacağı üzere gerilim türünde olacak.