Allison Mack Ömür Boyu Hapisle Karşı Karşıya

Smallville’le ünlenen, on yıl boyunca canlandırdığı Chloe karakteriyle sevilen aktris Allison Mack’in bir tarikatın ikinci yöneticisi olduğu ortaya çıkmıştı yıllar önce. Özetlersek; Mack, NXIVM adlı seks tarikatını Keith Raniere’yle birlikte yönetiyor, bu tarikata sadece kadınları dahil ediyordu. Emma Watson gibi yıldızları da tarikata dahil etmeye çalışan Mack tarikata katılan kadınları damgaladığı, köleleştirdiği, Raniere zayıf kadın sevdiği için kadınları sürekli zayıflatmaya çalıştığı, kadınları Raniere’le sevişmeye zorladığı ortaya çıkmıştı. Mack kendisine yöneltilen tüm suçlamaları 2019’da kabul etmişti. Lakin mahkeme daha fazla delil için duruşmayı ertelemişti.

Bu haftaki haberlere göre Mack’in iki yıldır beklenen duruşma tarihi sonunda netleşmiş. Duruşma 30 Haziran 2021’de başlayacak. Haberlere göre Mack’in jüri ve yargıç tarafından suçlu bulunması halinde en az 15 yıl hapis cezasıyla cezalandırılacak. Aktris ömür boyu hapisle de mahkum edilebilir. Tarikatın yöneticisi Raniere 120 yıl hapisle cezalandırılmıştı.