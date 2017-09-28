Bora Dağtekin Almanya tarihinin en yüksek seyirci toplayan komedi serilerinden birine imza attı. Üçüncü bölüm ekimde gösterime girecek.

Fack Ju Göhte, ya da ingilizce çevirisiyle Suck Me Shakespeer, 2013 ve 15’teki ilk iki bölümüyle alman sinemalarında 15 milyon izleyiciye ulaştı. Bora Dağtekin’in yazıp yönettiği okul komedisi klasik amerikan lise öyküleri üzerinden ilerliyor.

Elyas M’Barek’in canlandırdığı banka soyguncusu Zeki Müller’in, gizlenmek için öğretmen kılığına girdiği Goethe Lisesi’ndeki öykülerini takip ettiğimiz seride genç oyuncular Jella Haase, Max von der Groeben, Gizem Emre, Aram Arami de yer alıyor. Ayrıca Toni Erdmann’dan tanıdığımız Sandra Hüller’i de seride izleyebiliyoruz.