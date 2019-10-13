Dünya sinemasında “yaramaz çocuk” benzetmesini en çok hak eden yönetmenlerin başında gelen Pedro Almodovar, Bilge Ebiri’ye ilginç bir röportaj verdi. Yeni filmi Dolor y Gloria’nın ABD’deki basın turlarında, kendisine teklif edilen ancak kabul etmediği Brokeback Mountain hakkındaki soruları da yanıtladı…

“Bir Hollywood yönetmeni olmayı çok düşünmedim. Hazırlık ve çekim süreçlerinde çok fazla insan konuşuyor ve işinize karışıyor. Böyle çalışmaya alışık değilim”

“Bir çok teklifi reddettim ama üzerinde en çok düşündüğüm, Brokeback Mountain oldu. Senarist Larry McMurtry filmi ilk bana önerdi. Annie Proulx’un kısa hikayesini zaten biliyordum. Ve proje beni kendine çok çekti. Buna rağmen Hollywood konusunda kararsızlığım ağır bastı ve süre istedim. 3 ay içinde geri dönmeyince de filmi Ang Lee’ye verdiler”

“Ang Lee’nin yönetmesi daha iyi oldu. Oyunculardan çok iyi performanslar aldı. Benim çekeceğim versiyona göre daha iyi olduğu kesin.”

“Benim versiyonum daha hayvani (animalistic) fiziksellik içeriyordu. Orijinal hikayede de durum böyledir. Aşklarında hayvani bir yön bulunur. Kabul etseydim, istediğim hayvani/fiziksel versiyonu çekemeyecektim ve mutsuz olacaktım”