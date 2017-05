İki yıl önce Pedro ve Agustin Almodovar’ın, Asghar Farhadi’nin İspanya’da İspanyolca çekeceği isimsiz filminin yapımcılığını üstlenecekleri açıklanmıştı. Çekimlere az kala kardeşlerin bu filmden çekildikleri, yapımcılığı üstlenmekten vazgeçtikleri açıklandı. Nedeni hakkında bir açıklama yapılmadı. Bu durum filmin çekimlerini etkilemeyecek. Farhadi isimsiz filminin çekimlerine ağustosun ortasında başlayacak. Başrolleri Javier Bardem ve Penelope Cruz üstlenecekler. Kadroya Arjantinli aktör Ricardo Darin de dahil oldu.

Darin, Cruz’un oynayacağı karakterin eşi rolünde karşımıza çıkacak. Film üzüm yetiştiriciliğiyle uğraşan İspanyol bir ailenin hayatının genç bir kızın kaçırılmasından sonra değişimine, aileyle ilgili sırların ortaya çıkmasına odaklanacak, psikolojik gerilim türünde olacak. 13 milyon dolar bütçeli filmde Saadet Işıl Aksoy’un da rol alacağı söyleniyor. Usta müzisyen Alberto Iglesias filmin müziklerini hazırlayacak. Talk to Her‘ün görüntü yönetmeni Jose Alcaine görüntü yönetmenliğini, Wild Tales‘tan Clara Notari set tasarımını, The Lost City of Z‘den Sonia Grande kostüm tasarımını üstlenecek. Film 2018’de gösterime girecek.