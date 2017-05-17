Almodovar: Netflix Filmlerini Ödül İçin Değerlendirmeyeceğim

Netflix konusu büyüyor...
yazar: 17 Mayıs 2017

Netflix’in filmleri sinemalarda gösterime sokmayıp internet sitesinde yayınlaması bazı sinemacıların ve şu sıralar Fransa’daki dağıtımcıların ve Cannes Film Festivali yönetiminin hoşuna gitmiyor. Bu ay dağıtımcılar bu konudaki tepkilerini açıkça ortaya koymuş, Cannes yönetimi de bu tepkiler üzerine ilk kez “2018’den itibaren Cannes’a dahil edilen filmler, Fransa’da bazı sinemalarda gösterime çıkarılmak zorundadır,” kararını almıştı. Netflix bu on günde iki filmi Okja ve Meyerowitz Stories‘i Fransa’da gösterime çıkaracak. Tam işler tatlıya bağlanmışken jüri başkanlığını üstlenen Pedro Almodovar, Netflix benzeri siteler konusundaki fikirlerini belirttikten sonra söylenmemesi, hatta düşünülmemesi gerekli şeyleri söyledi.

Bir gazeteci, Almodovar’a “Filmlerinizin sinemalarda mı gösterilmesini, yoksa 190 ülkede yayın yapan Netflix’te mi yayınlanmasını istersiniz?” sorusuna “Benim tercihim filmlerimin her zaman sinemada izlenmesidir. Beni endişelendiren de budur,” şeklinde cevap vermişti. Almodovar dijital platformların sinemaların yerini almaması gerektiğini, bugüne kadar süregelen film izleme yöntemini (sinema) değiştirmemesi gerektiğini, bu platformların ancak kurallara uyduklarında kabul görmeleri gerektiğini sözlerine dahil etmiş. Daha sonra söylenmemesi gereken şeyleri söyledi: “Ben sadece Altın Palmiye ödülü için değil, herhangi bir ödül için bu filmleri değerlendirmeye tabii tumayacağım ve bu filmleri sinemada izlemeyeceğim”.

Jüri üyesi Will Smith, Almodovar’ın bu açıklamalarından sonra kendi görüşünü açıkladı. Smith “16, 18 ve 24 yaşlarında çocuklarım var. Haftada iki kez sinemaya gidiyorlar, Netflix’i de izliyorlar. Diğer insanların evlerindeki durumu bilmiyorum. Ama benim evimde Netflix sinemaya olumsuz bir etkide bulunmuyor. Çocuklarım sinemaya gidiyorlar, bazı filmleriyse Netflix’ten izlemeyi tercih ediyorlar,” dedi. Smith, Netflix sayesinde çocuklarının izleme şansı yakalamadıkları pek çok filmi izleyebildiklerini, Netflix’in dünyayla onlar arasında iyi bir bağ oluşturduğunu, ancak çok uzağa gidilip izlenebilecek filmlerin bu sayede evden izlenebildiğini söyledi. Kısacası Almodovar, Netflix’e olumsuz bir şekilde yaklaşıp bir jüri başkanına yakışmayacak şekilde bu filmlere ödül vermeyeceğini açıkça ifade ederken Smith, Netflix’in olumlu taraflarından söz etti.

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yazar: Can Rende - May 17, 2017

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