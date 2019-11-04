Ulusal Yarışmanın Kazananı: Bozkır!

56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin kazananları belli oldu. 1 Kasım gecesi Kapalı Spor Salonu’nda yapılan ve sunuculuğunu Nefise Karatay ile Yekta Kopan’ın yaptığı gecede, ulusal ve uluslararası yarışmalarda ödüller sahiplerini buldu. 17 kategoride ödüllerin dağıtıldığı Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nda, Ali Özel’in “Bozkır” adlı filmi En İyi Film ve En İyi Yönetmen dahil olmak üzere toplam 11 ödül birden kazandı. Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü, vs.” adlı filmi 3 ödül alırken, bu yıl ilki verilen Cahide Sonku Ödülü de “Kronoloji” ve “Küçük Şeyler” filmlerinin kurgucusu Selda Taşkın’ın oldu.

Gecede En İyi Kısa Film Ödülü, Burcu Aykar’ın “Ablam” filmine, En İyi Belgesel Film Ödülü ise Şirin Bahar Demirel’in “Kadınlar Ülkesi”ne verilirken, Uluslararası yarışmada En İyi Film, Japon yönetmen Joe Odagiri’nin yönettiği “Zaman Her Şeyi Siler” seçildi.

Toplam 1 milyon 437 bin 500 TL değerinde ödülün verildiği geceye, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek ve Festival İdari Direktörü Cansel Çevikol Tuncer’in yanı sıra Ahmet Mekin, Selma Güneri, Zeki Demirkubuz, Mert Fırat, İdil Fırat, Uğur Yücel, Ercan Kesal, Şevval Sam, Hazar Ergüçlü, Kaan Müjdeci, Tayfun Pirselimoğlu, Erkan Can, Tuba Ünsal, Hande Doğandemir gibi sinema ve televizyon dünyasından bir çok isim katıldı.