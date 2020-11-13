David Fincher’ın Herman J. Mankiewicz’in hayatını anlattığı Mank’te Marion Davies’i oynayan Amanda Seyfried, sette yaşananları anlattı.

“Kesinlikle zordu. Ama aynı zamanda kendinde bilmediğin yetenekleri de ortaya çıkarmanı sağlıyor. Tekrar çekimler duyguyu ve yönetmenin istediği tonu anlamana ve performansına yansıtmana yarıyor. Üst üste çekimler biraz Groundhog Day’e benziyor. Tekrarlar arttıkça işi daha iyi anlamaya başlıyorsun.”

“Filmde parti sahnesini 100 kere yeniden çektik. Gary Oldman, daha fazla dayanamadı ve “David, bu sahneyi 100 kez çektik” diye bağırdı. Fincher “Evet biliyorum. Şimdi 101’i çekeceğiz” diyerek devam etti”