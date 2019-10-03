İspanya adına Meksika’yı işgal eden denizci Hernan Cortes‘in ve Aztek kralı Moctezuma‘nın hayatlarıını konu alan proje sonunda çekilebilecek gibi görünüyor. Yeni haberden önce projenin geçmişini kısaca irdelersek… 1950’lerde usta senarist Dalton Trumbo‘nun kaleme aldığı proje o dönemlerde sinema filmi olarak planlanmış ama bir türlü çekilememişti. 2000’lere gelindiğindeyse projenin yönetmenliği Steven Spielberg ve Martin Scorsese‘ye teklif edilmiş, proje filmden mini diziye dönüştürülmüştü. Başrol önce Benicio del Toro‘ya, ondan da Javier Bardem‘e teslim edilmişti.

Bugünkü haberlere göre Amazon çatısı altında hazırlanan bu mini dizinin yapımcılığını Meksikalı aktörler Gael Garcia Bernal‘le Diego Luna üstlenecekler. Bardem halen projede yer alıyor. Diziyi yönetmeleri için bu kez Ciro Guerra ve Cristina Gallego‘yla anlaşılmış. Spielberg’in şirketi Amblin Television dizinin yapım şirketleri arasında yer alacak. Dizi sadece 4 bölümden oluşacak. Oyuncu kadrosunun çok geçmeden duyurulması bekleniyor.