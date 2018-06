Reese Witherspoon’la birlikte yapımcılığını üstlendiği Big Little Lies‘la ödülleri toplayan aktris-yapımcı Nicole Kidman, Amazon Studios‘la anlaştı. Bundan sonra Kidman’ın şirketi Blossom Films, Amazon’la birlikte Amazon Prime Video için orijinal diziler, sinemalar için yeni filmler hazırlayacak. Kidman’ın şirketi Big Little Lies haricinde The Family Fang ve Rabbit Hole filmlerini hazırlamıştı. Kidman ve Witherspoon, BLL romanının yazarı Liane Moriarty‘nin diğer romanı Truly Madly Guilty‘den uyarlanacak filmin de yapımcılığını birlikte üstlenecekler. Öte yandan Kidman, BLL‘nin senaristi David Kelley‘nin kaleme alacağı HBO dizisi The Undoing‘in de yapımcılığını ve başrolünü üstlenecek. Çekimlere 2019’da başlanacak. Aktrisi bu yıl Aquaman, Boy Erased ve Destroyer filmlerinde, gelecek yıl The Goldfinch filminde izleyebileceğiz.