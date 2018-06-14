haber Game of Thrones’un Spin-Off Dizisinin Pilot Bölümü Onaylandı Game of Thrones‘un 8. ve son sezonunun post prodüksiyonu devam ediyor. HBO son sezonu 2019’da yayınlayacak. Daha sonra yola aynı evrende geçen ama yeni karakterlere yer verecek spin-off dizisiyle...

seçki Apple Dizileri: Rekabete Yeni Soluk Online seç-izle alanındaki mücadele 2019'dan itibaren daha da kızışacak. Şu sıralar Netflix, Amazon ve hulu arasında devam eden bu mücadeleye 2019'da Disney ve Apple Dizileri de dahil olacak....