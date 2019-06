Amazon Studios, Manchester by the Sea‘li zamanlarını mumla arıyor… Netflix’in rakibi olan Amazon bu filmle ödül sezonuna damgasını vurup izleyicilerin yüreklerini yangın yerine çevirdikten sonra satın aldığı pek çok filmle gişede hayal kırıklığı yaşadı. 2008’de film üretmeye başlayan Amazon ürettiği filmleri Lionsgate, Annapurna, Magnolia gibi farklı stüdyolara dağıttırdı. 2015-2016 yıllarında Chi-Raq (stüdyonun ilk orijinal filmi), Creative Control, Elvis & Nixon, Love & Friendship, The Neon Demon, Wiener-Dog, Cafe Society, Gleason, Complete Unknown, The Dressmaker, The Handmaiden, Gimme Danger yapımların haklarını satın alıp dağıttıran Amazon 2017’de dağıtımcılığa da geçmişti. Ama Manchester by the Sea, The Salesman ve The Big Sick‘in başarılarını sonraki filmleriyle devam ettiremedi.

Bağımsız filmleri satın alıp Amerika’ya dağıtan, 90 gün sonra dijital platformu Prime Video‘da yayınlayan Amazon yıllardır devam eden talihsizliği bitirip iyi hasılat elde etmek istiyor. Amazon arka arkaya vizyona çıkardığı her filmiyle gişede hayal kırıklığına uğradı. Mike Leigh‘in ilk büyük filmi Peterloo, Boxoffice Mojo sitesine göre sadece 151 bin dolar kazandırabildi, ki buna büyük bir batış diyebiliriz. Öte yandan Photograph filmi de 344.534 dolar hasılatla battı. Gus van Sant‘ın vizyon tarihi sürekli ertelenen filmi Don’t Worry… toplamda sadece 3.9 milyon dolar, büyük bir umutla çektirilen Suspiria 7.9 milyon dolar, Life Itself 7.7 milyon dolar, ödül sezonun en çok konuşulan filmlerinden Cold War ise 4.5 milyon dolar kazandırabildi. Gene ödül umutlarıyla çekilen Beautiful Boy da 16.4 milyon dolar hasılatla Amazon’u pek sevindirememişti. Stüdyonun bu ay vizyona giren filmi Late Night da 13.4 milyon dolar hasılatla stüdyonun endişelerini artırmaktan ötesine geçemedi.

Amazon’un gene büyük bir heyecanla dört filmlik anlaşma imzaladığı Woody Allen ise metoo sonrasında stüdyonun en büyük pişmanlığı olup çıktı. Allen’ın Amazon çatısı altında yaptığı ilk film Cafe Society 43 milyon dolar hasılatla Amazon’u fazla sevindirmezken Wonder Wheel 15 milyon dolar hasılatla gişede iki seksen yatmıştı. Bu iki filmin bütçesinin 25’er milyon dolar olduğunu belirteyim. Amazon bu yıl Allen’la anlaşmasını feshetmiş, 2018’de metoo nedeniyle vizyona çıkarmadığı filmi A Rainy Day in New York‘un haklarını yönetmene devretmişti.

Görüleceği üzere Amazon gişede sevinmeyeli epey oldu. Stüdyonun çoğu filmi 10 milyon dolar altı hasılat elde edip battığı için başkan Jennifer Salke ne yapacağını bilemez durumda. Sundance’den heyecanla 13 milyon dolar gibi büyük bir meblağla satın alınan Late Night da batınca pazarlamadan sorumlu Bob Berney görevinden uzaklaştırıldı. Berney’nin istifası bu hafta duyuruldu. Sundance demişken… Amazon bu yıl 47 milyon dolar harcayıp Honey Boy, Brittany Runs a Marathon, The Report, One Child Nation‘ı satın aldı. Bu kadar para harcayıp bu filmlerin gişede batışlarına tanık olan Amazon gidişatı Netflix‘i örnek alarak değiştirecek.

Bildiğiniz üzere Netflix çoğu filmini dijital platformunda yayınlamakla yetiniyor, sadece bazı özel yapımlarını (film-belgesel) sınırlı kopyayla bazı eyaletlerde vizyona çıkarıyor. Yıllardır Netflix’e Amazon’a benzemesi, filmlerini vizyona çıkarması için baskı yapılırken Amazon, Netflix’i örnek alacak. Yani Amazon da filmlerini dijital platformu Prime Video’da yayınlamakla yetinecek, bazılarını vizyonda sadece iki hafta tutacak. Mesela Joseph Gordon-Levitt‘li 7500 filmi direkt Prime Video’da yayınlanacak, The Report ise vizyonda sadece iki hafta kalacak. Honey Boy ise geniş bir şekilde dağıtılacak. Amazon vizyon politikasını bu şekilde değiştirdi. Böylelikle markanın batan filmler yüzünden daha fazla zedelenmesini de önlemeye çalışacak Amazon. Bu arada Salke’nin şu sıralar film bölümünden ziyade TV’ye ağırlık verdiğini, Prime Video abonelerinin sayısını büyük bütçeli fantastik diziler (Lord of the Rings, The Dark Tower, Wheel of Time) ile artırmaya çalıştığını belirtelim.