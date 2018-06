Amazon‘un Yüzüklerin Efendisi (Lord of the Rings) dizisiyle ilgili pek çok haber yapıldı. Dizinin beş sezon sürebileceği, spin-off dizilerinin planlandığı, bu diziye bir milyar dolar harcanacağı gibi pek çok haberle gündemde yer etti LOTR dizisi. Bu haberlerden sonra geçtiğimiz günlerde Peter Jackson diziyle ilgilenmediğini açıklamıştı. Bugünse Amazon Studios’un başkanı Jennifer Salke Deadline sitesiyle yaptığı röportajda yönetmeni yalanladı. Salke, “Peter Jackson’la görüşmelere devam ediliyor. Görüşmeler şimdilik ‘diziyle az mı, çok mu ilgileneceksin?’ konusunda sürüyor,” demiş. Jackson’ın diziyi yönetip yönetmeyeceği bilinmiyor. Belki sadece yürütücü yapımcı olur. Amazon, Jackson’ı istiyor; Jackson diziye fazla vakit ayıramasa da dizinin ekibinde yer alsın isteniyor.

Öte yandan Salke aylardır gündemde yer eden onca habere rağmen Warner Bros. ve Tolkien Vakfı’yla anlaşmanın daha yeni (geçen ay) imzalandığını da belirtmiş. Bunun dışında, Salke şimdilik LOTR‘ın spin-off’larına odaklanılmadığını, sadece bir tane büyük dizinin hazırlandığını söylemiş. Deadline dizide filmden karakterlerin olup olmayacağını da sormuş. Salke filmleri yeniden çevirmediklerini ama sevilen karakterlere yer verilebileceğini belirtmiş. Dizinin çekim mekânları arasında Yeni Zelanda da yer alabilir ama bu ülke dışında da çekilebilirmiş dizi. Şİmdilik LOTR‘la ilgili öğrendiklerimiz bunlar. İlerleyen aylarda daha fazla bilgi gelecekmiş. Belki senarist grubu da açıklanır.

Deadline, Salke’ye diğer dizileri de sormuş. Salke, The Wheel of Time ve The Dark Tower dizilerinin senaryolarının önümüzdeki haftalarda kendisine ulaşacağını belirtmiş. Amazon’un bu dizileri çektireceği haberleştirilmişti aylar önce. Bu dizilerin hiçbirinin ölmediğini söylemiş Salke. Tam tersine, iki dizi de epey kanlı canlı durumdaymış. Salke’nin yanıtladığı diğer konuları da kısa kısa irdeleyeyim: Amazon’u içerik konusunda Netflix’e benzetmeye çalışmayacak. Bağımsız filmlerden ve küçük bütçeli dizilerden vazgeçildiği söylentilerini yalanlayıp her türden içeriğe imzanın atılacağını söylemiş.