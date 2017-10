The Weinstein Company birkaç yıldır ekonomik açıdan zor durumda. Bu ay ekonomik sorunlarına bir de markanın geleceğini tehdit eden taciz-tecavüz suçlamaları eklendi, şirketin kurucusu Harvey Weinstein pek çok kadın sinemacıya taciz, hatta tecavüzle suçlandı. Bu skandal üzerine Amazon, TWC’yle işbirliğini sonlandırma kararını aldı. TWC’yle Amazon bu yıl iki dizi hazırlıyorlardı. İlki Mad Men‘in yaratıcısı Matthew Weiner’ın kaleme alıp yönettiği, her bölümü farklı öykü ve oyunculara odaklanan antoloji dizisi The Romanoffs. Bu dizinin çekimleri devam ediyor. Dördüncü bölümün tamamlandığı açıklandı. Dizi, Amazon-TWC ortaklığının bitmesinden etkilenmeyecek, çekimlere devam edilecek.

Ama David O. Russell, Weiner kadar şanslı değil. Russell’ın çekimlerden önce 40 milyon dolar harcanan (paranın nereye harcandığı açıklanmadı) pahalı dizisi bugün iptal edildi. Dizinin başrolleri Robert De Niro, Julianne Moore, Matthias Schoenaerts’e teslim edilmişti. Dizi iki sezon-16 bölümden oluşacak, mafyaya odaklanacaktı. Çekimlereyse The Irishman’den sonra, bu kış başlanması planlanıyordu. Russell’la De Niro dizinin iptaline saygı duyduklarını belirttiler. Yani Russell diziyi başka bir kanalda yayınlamaya çalışmayacak. Öte yandan TWC’nin bu iki yapım için Amazon’a tek bir kuruş ödemediği de belirtildi. TWC’nin kötü eleştiriler alan filmi The Current War‘u taciz skandalı nedeniyle 2018’e ertelediğini de habere ekleyeyim. Filme Oscar kampanyası yapılmayacak.