GÜNCELLEME: Reuters’ın “Amazon bağımsız filmlerle bağını koparıyor” başlıklı haberini Amazon’dan Jason Ropell yalanladı. Ropell bağımsız sinemayla bağın koparılmadığını, bazı film ve dizilerinin bütçelerinin yüksek, bazılarının ise düşük olacağını, önemli olanın bütçenin değil, filmin potansiyeli olduğunu belirtmiş Deadline’a. Amazon’un iptal ettiği diziler, TV’deki olası değişim, Reuters’ın film politikasıyla ilgili haberi ve Amazon’un hazırladığı filmler şöyle:

——————————

Bugün Amazon olumlu eleştiriler alan üç dizisini iptal ettiğini duyurdu. Bunlar; Jean-Claude Van Damme’ın kendisiyle dalga geçtiği komedi dizisi Jean-Claude Van Johnson, Transparent dizisinin yaratıcısı Jill Soloway’in dizisi I Love Dick ve Tig Notaro’nun hazırladığı One Mississippi. Üç dizinin de iptal nedenleri açıklanmadı. Üç dizi de tacizle suçlandıktan sonra kovulan Roy Price’ın (Amazon’un eski başkanı) döneminde hazırlanmıştı. One Mississippi dizisinin tacizle suçlanan komedyen Louis CK’nin yürütücü yapımcılığında çekildiğini de belirteyim.

Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, Price’a niş program stratejisiyle diziler hazırlamasını söylemiş, sonuçta da ortaya bu üç dizi ve Mozart in the Jungle çıkmıştı. Bunca dizinin iptalinin nedeni Amazon’un sadece kendisinin değil, TV’nin de en pahalı projelerinden olan Yüzüklerin Efendisi dizisini hazırlıyor olması. Amazon bu dizinin haklarını geçen yıl satın almıştı. Bezos, Amazon’un stratejisini değiştiriyor. Stream servisin diğer dizisi Transparent‘ın yeni sezonu Jeffrey Tambor’a yöneltilen taciz suçlamaları ve ardından Tambor’ın diziyi bırakması nedeniyle rafa kaldırılmıştı.

Amazon’un TV stratejisi niş dizilerden Yüzüklerin Efendisi dizisi gibi büyük projelere kayarken film stratejisi de değişiyor. Amazon son birkaç yıla Sundance Film Festivali’nden satın aldığı bağımsız filmlerle damgasını vurdu. Bu filmler arasında Manchester by the Sea ve The Big Sick de yer alıyor. Woody Allen’ın filmlerinin dağıtımcılığını üstlenen Amazon Paterson, Last Flag Flying, Wiener-Dog, Love & Friendship gibi bağımsız filmleri de satın almıştı. Reuters’ın haberine göre stüdyo bağımsız filmlerle bağını koparacak, bu filmler yerine izleyicilerin aşina olduğu konuları işleyen ticari filmler yaptıracak/satın alacak. Amaç daha fazla kişiye ulaşmak, daha fazla kişinin Amazon’a abone olmalarını sağlamak. Görüleceği üzere Bezos stüdyosunun hem TV, hem de sinema stratejilerini “daha büyük bütçeli, daha popüler, daha bilindik ve ticari yapımlar” şeklinde değiştiriyor. Stüdyonun gelecek filmleriyse şöyle: