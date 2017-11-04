Warner Bros., Tolkien’den vazgeçemiyor. Yüzüklerin Efendisi/Lord of the Rings bittikten sonra Hobbit romanını üçleme halinde sinemaya uyarlayan, bununla da iyi hasılat elde eden stüdyo bu kez Yüzüklerin Efendisi‘ni dizileştirmek istiyor. WB dizi için Amazon’la görüşmelere başladı. Ama haberlere göre henüz hiçbir şey resmileşmemiş. WB davalık olduğu Tolkien Vakfı’yla da dizi için görüşüyor. WB’yle vakıf arasındaki dava beş yıl sürmüş, bu yıl sona ermişti. Dizi henüz kesinleşmediğinden, vakıfla ve Amazon’la görüşmelere devam edildiğinden WB henüz projeye bir senarist atamadı. İşler yolunda giderse dizi, Amazon’da yayınlanacak.