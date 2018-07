Amazon bugün yeni dizilerini duyurdu. Aktris/senarist Lena Waithe, Them adlı antoloji/korku dizisi hazırlayacak. Amazon bu dizinin ilk iki sezonunu onayladı. İlk sezonun tam adı Them: Covenant olacak, 1953’te geçip North Carolina’daki evlerinden Los Angeles’a taşınan Alfred ve Lucky Emory’e odaklanacak. İkili doğaüstü olaylar ortaya çıkınca hayatta kalma savaşı verecekler. Dizinin oyuncu kadrosu henüz belirlenmedi.

Onaylanan diğer diziyse bilimkurgu-romantik komedi-hiciv türlerindeki Upload. Bu diziyi The Office‘ten Greg Daniels hazırlayacak. Dizinin her bölümü 30 dk sürecek. Ölmek üzere olanların ölmeden evvel ‘ölüm sonrası sanal gerçekliğe’ (VR) “upload” edilebildikleri bir dönemde -2033 yılında- geçecek dizinin merkezinde Nora yer alacak. Nora sanal gerçeklikle ilgili bir şirketin müşteri hizmetleri bölümünde çalışırken merkezdeki diğer karakter olan, sürekli partiler yapan Nathan otomobiliyle kaza yapacak, Nathan’ın sevgilisi, Nora’nın çalıştığı şirkete gidip Nathan’ı sanal gerçekliğe “upload” edecek, böylelikle Nathan ve Nora’nın da yolları kesişecek, olaylar gelişecek. Başroller Andy Allo‘yla Robbie Amell‘in.

Şu sıralar hem Apple, hem de HBO’ya diziler hazırlatan Nicole Kidman, Amazon’la da çalışacak. Kidman, The Expatriates adlı romandan uyarlanacak aynı adlı dizinin yapımcılığını üstlenecek. Diziyi Alice Bell kaleme alacak. Hong Kong’ta geçecek dizinin merkezinde son projesinde bir şeylerin yanlış gittiğinden şüphelenen Amerikalı mimar Margaret, yeni bir başlangıç için uğraşırken kendisini bir skandalın ortasında bulan Koreli-Amerikalı Mercy ve daha pek çok kadın karakter yer alacak, bu karakterlerin yollarının kesişmesi anlatılacak.

Bugün Yüzüklerin Efendisi/Lord of the Rings‘ten de yeni bir haber geldi. Diziyi Star Trek 4, Jungle Cruise ve Godzilla vs. Kong‘un senaristlerinden JD Payne ve Patrick McKay ikilisi kaleme alacaklar. Ne yazık ki dizi 2021’den önce yayınlanamayacak. Amazon bu dizinin pek çok sezonu için 1 milyar dolara yakın bir bütçe ayarlamış durumda. Dizinin yönetmenliği ve/veya danışmanlığı için Peter Jackson‘la görüşüldüğü açıklanmıştı. Amazon’un bugün duyurduğu diğer yapımıysa Avengers: Infinity War‘un yönetmenleri Russo Kardeşlerin hazırlayacağı, “devasa, global bir TV girişimi” olarak tanımlanan bir dizi. Ne yazık ki diziyle ilgili ayrıntılar açıklanmadı. Diziyi Russo’ların kurduğu AGBO stüdyosu hazırlayacak.

Gelelim The Romanoffs dizisine. Amazon bu diziyi 12 ekimde yayınlayacak. Mad Men‘in yaratıcısı Matthew Weiner‘ın yazıp yönettiği dizinin her bölümünde farklı bir öykü işlenip farklı oyunculara yer verildi. Ama tüm bölümlerin tabii ki ortak bir konusu var: 17. yy’daki Rus kraliyet ailesi Romanovlardan olduklarına inanan ailelere odaklanacak. Her bölüm başka bir aileyi konu ediniyor. Diziye 50 milyon dolar harcanmış. İlk teaser yayınlandı. Teaserda görkemli oyuncu kadrosuna tanık olabilirsiniz.

Daha önce Amazon’un politikasını değiştireceği haberleri çıkmış, Amazon hemen yalanlamıştı ama evet, değişiyor. Amazon daha fazla aboneye ulaşmak, daha fazla kişiyi kendisine çekmek ve Netflix’le mücadele edebilmek için artık bağımsız filmlerden ziyade ana akım filmler ve diziler yaptıracak, daha ünlü/yıldız isimlerle çalışacak. Tabii ki büyük bütçeli ve ana akım filmler yaptırırken bağımsız sinemayı da boşlamayacak. Ama daha ziyade ana akım yapımlara imza atılacak gibi görünüyor. Netflix’e dönersek… Amazon Studios’un başkanı Jennifer Salke, Netflix’in alternatifi olmayı amaçladıklarını belirtmiş. Amazon’un hazırlattığı diğer yapımları da listeleyerek yazıyı bitirelim: