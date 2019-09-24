Amazon bu yılı 6 Emmy ödülüyle kapatan Fleabag’in yaratıcısı, başrol oyuncusu ve yapımcısı Phoebe Waller-Bridge için kesenin ağzını sonuna kadar açtı. Platform, yetenekli isme yıllık 20 milyon dolarlık bir sözleşme imzalattı.

Waller-Bridge “Amazon’la yola devam ettiğim için çok mutlu oldum. Yeni sezonlar ve belki de yeni diziler için sabırsızlanıyorum” açıklamasını yaptı.

Yetenekli yazar, Fleabag’in dışında BBC America için Killing Eve, HBO için Run’ı yaratmış, yeni Bond senaryosuna da katkı sunmuştu.