Amazon’un Eski Başkanı, Woody Allen’la 5 Filmlik Kontrat İmzalamış

Amazon'a Allen'dan kurtuluş yok...
yazar: 31 Ocak 2018

Woody Allen‘la heyecanla anlaşan Amazon Studios şu sıralar Allen nedeniyle sorun yaşıyor. Bilindiği üzere özellikle son birkaç aydır Woody Allen’la çalışan oyunculara ve Allen’ın yapımcılarına dönük bir baskı mevcut, ki bunun nedeni taciz iddiaları. Durumu şurada ayrıntısıyla yazmıştım. Bu baskılar usta yönetmenin yeni filmi A Rainy Day in New York‘a da zarar verdi. Başroller Selena Gomez, Timothée Chalamet ve Rebecca Hall’ın bu filmden kazandıklarını Time’s Up hareketine bağışlamaları, Chalamet ve Hall’ın Allen’a dair son açıklamaları ve internet sitelerindeki onlarca yazı… Bu yüzden Amazon, A Rainy Day in New York‘la ne yapacağını bilemiyor. Bazı söylentilere göre daha fazla tepki toplamamak için film tanıtımsız, PR’sız bir şekilde Amazon’un stream servisinde yayınlanabilir. Yani film vizyona girmeyebilir. Ama henüz bunun resmileşmediğini belirteyim.

İşin Amazon için en kötü tarafıysa şu: Amazon’un tacizle suçlandıktan sonra istifa eden başkanı Roy Price 2016’da Allen’la beş filmlik bir kontrat imzalamış. Kontrat gişede batan (25 milyon dolar bütçeyle 9 milyon dolar hasılat) Wonder Wheel filmiyle başladı. A Rainy Day… kontratın ikinci filmi oldu -bu filmin de bütçesi 25m$-. Amazon şu an diğer üç film üzerine de kafa patlatıyor. Kontrata göre stüdyo, Allen’ın beş filminin de tüm finansmanlarını üstlenecek. Amazon ya kalan üç filmi yaptıracak, ya da anlaşmayı bitirmek için yüklü bir parayı gözden çıkaracak. Amazon’un kararıysa Price’ın koltuğunu devralacak kişi belirlenmeden açıklanmayacak. Henüz yeni başkan belirlenmemiş. Allen tarafıysa 2019 filminin finansmanı ve oyuncu kadrosunda endişeli değil. Allen’ın yapımcı kız kardeşi 2019 filminin hazırlıklarına başlandığını, oyuncu bulunacağını söylemiş. Bekleyelim görelim.

Bu arada geçtiğimiz günlerde sona eren Sundance Film Festivali’nden Amazon’un hiçbir film satın almaması da dikkatlerden kaçmamış. THR’nin haberine göre Amazon, The Tale filmini satın almak istemiş ama son anda vazgeçmiş. Film bir kadının küçükken tacize uğramasını konu edindiğinden 2018’in gündemine epey uygun. Hakları HBO satın aldı, yüksek ihtimalle filme Oscar kampanyası yapılacak sonbaharda. Amazon, Assassination Nation‘ı da almak istemiş ama hakları 10m$ teklif eden Neon şirketine kaptırmış. Amazon’un vizyona girecek filmleri için şu yazıya bakabilirsiniz. Amazon çekimlerine bu yıl başlanacak, Rosamund Pike’lı Marie Curie biofilmi Radioactive‘i satın almak için görüşmelere devam ediyor.

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haber

yazar: bakınız - Oca 31, 2018

yazar: Can Rende - Oca 31, 2018

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