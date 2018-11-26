Amazon Studios bugün yeni dizi projesini duyurdu. Modern Love adı verilen, romantik-komedi türündeki bu antolojisi dizisinin oyuncu kadrosu yıldız oyuncularla dolu. Her bölümü 30 dk sürecek, New York Times’ın bir makalesinden uyarlanan dizide Anne Hathaway, Dev Patel, Tina Fey, John Slattery, Catherine Keener, Andy Garcia, Cristin Milioti, Brandon Dixon, Olivia Cooke, Andrew Scott, Julia Garner, Shea Whigham, Gary Carr, Sofia Boutella ve John Gallagher Jr. rol alacaklar.

Hemen belirtelim ki dizi antoloji türünde olduğu için oyuncuları birer bölümde göreceğiz. Amazon’un ekimde yayınına başlanan dizisi The Romanoffs da antoloji türündeydi ve bu dizide de oyuncular sadece birer bölümde rol almışlardı. Modern Love‘a dönersek… Emmy Rossum, Sharon Horgan ve Tom Hall‘ın bazı bölümleri yönetecekleri de duyuruldu. Rossum sadece bir bölümden sorumlu olacak. Dizi 2019’da yayınlanacak.