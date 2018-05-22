1800’lerde geçip Çin’e kestirme bir yol ararken kutuplarda mahsur kaldıktan sonra hayatta kalmaya, beri yandan da devasa hayvanla mücadele etmeye çalışan İngiliz askerleri konu alan, Dan Simmons‘ın romanından uyarlanan The Terror dizisi eleştirmenlerden de, izleyicilerden de olumlu yorumlar almıştı. Amerika’da yakın zamanda ilk sezonu tamamlanan dizinin 2. sezonuyla dönüp dönmeyeceği henüz resmileşmedi. Dizinin showrunnerlığını üstlenen Soo Hugh ikinci sezonla ilgili açıklama yapmış Collider sitesine. “AMC neredeyse üç yıl önce dizinin ilk sezonunu onayladığında bu diziyi antoloji dizisi olarak onaylamıştı,” diyen Hugh 2. sezonun farklı bir öykü anlatacağını ama ilk sezonun DNA’sının korunacağını belirtmiş. İlk sezondaki Tuunbaq öyküsünün 2. sezonda devam etmeyeceğini de belirtmiş.

Öte yandan Hugh ve onunla birlikte yaratıcılığı üstlenen David Kajganich 2. sezonda yer almayacaklar. Hugh ilk sezon fazlasıyla yorucu olduğu, başka projelere odaklanmak istediği için 2. sezonda yer almayacak. 2. sezon onaylanırsa yeni oyuncu kadrosuna ek olarak yeni showrunnerlar da belirlenecek. Bakalım AMC antoloji planına uyup 2. sezonu onaylayacak mı? Hugh bu yıl Suspiria filmiyle dönecek. Hugh bu filmin ve Jason Clarke’lı Pet Semetary‘nin senaristliğini üstlendi, Ridley Scott’ın yöneteceği The Riders adlı bir filmi de kaleme alıyor.