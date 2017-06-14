FX’in ilk sezonuyla bolca Emmy adaylığı alan dizisi American Crime Story yola ikinci ve üçüncü sezonlarıyla devam edecek. FX dizinin ikinci sezonunun Katrina başlığını taşıyıp Katrina Kasırgası’na ve sonrasına odaklanacağını açıklamıştı. Başroller Annette Bening, Matthew Broderick ve Dennis Quaid’e teslim edilmişti. Üçüncü sezonsa Versace’nin öldürülmesine odaklanacak. The Assassination of Gianni Versace alt başlıklı bu sezonda Penelope Cruz, Edgar Ramirez ve Ricky Martin rol alıyorlar.

Bugün gelen haberlere göre FX planlarını değiştirdi. FX önce Versace sezonunu 2018’in ilk aylarında yayınlayacak. Katrina‘nın çekim tarihiyse 2018’e ertelendi. Bening, Broderick ve Quaid’le 2018’de programlarının müsait olup olmadığı üzerine görüşmelere başlandı. Oyuncuların takvimi müsait olmazsa yerlerine başka oyuncularla anlaşılacak. Katrina‘nın, yani 3. sezonun 2018’e yetişip yetişmeyeceği bilinmiyor. FX iki sezonu altı ay aralıkla yayınlamayı düşünüyordu.