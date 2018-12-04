Listelerini sadece Amerikan filmlerinden oluşturan American Film Institute(AFI), bu sebepten ötürü ABD-Meksika ortaklığında çekilen Roma’yı liste için uygun görmedi ve kategori dışı bıraktı. Ancak Roma’ya da özel bir ödül (AFI Special Award) verildi.

Listeler alfabetik sıradadır.

2018’in En İyi 10 Filmi

BlacKkKlansman

Black Panther

Eighth Grade

If Beale Street Could Talk

The Favourite

First Reformed

Mary Poppins Returns

A Quiet Place

A Star Is Born

2018’in En İyi 10 Televizyon Programı

The Americans

The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story

Atlanta

Barry

Better Call Saul

The Kominsky Method

The Marvelous Mrs. Maisel

Pose

Succession

This Is Us

AFI Özel Ödülü

Roma