American Film Institute(AFI), Yılın En İyilerini Belirledi

ABD'nin kar amacı gütmeyen film kurumlarından biri olan American Film Institute(AFI), 2018 yılının en iyi 10 filmini ve televizyon programını seçti
yazar: 04 Aralık 2018

Listelerini sadece Amerikan filmlerinden oluşturan American Film Institute(AFI), bu sebepten ötürü ABD-Meksika ortaklığında çekilen Roma’yı liste için uygun görmedi ve kategori dışı bıraktı. Ancak Roma’ya da özel bir ödül (AFI Special Award) verildi.
Listeler alfabetik sıradadır.

 

2018’in En İyi 10 Filmi

BlacKkKlansman
Black Panther
Eighth Grade
If Beale Street Could Talk
The Favourite
First Reformed
Mary Poppins Returns
A Quiet Place
A Star Is Born

 

2018’in En İyi 10 Televizyon Programı

The Americans
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Atlanta
Barry
Better Call Saul
The Kominsky Method
The Marvelous Mrs. Maisel
Pose
Succession
This Is Us

 

AFI Özel Ödülü

Roma
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kategori:
haber

yazar: Barış Toker - Ara 3, 2018
Barış Toker

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