04 Aralık 2018
Listelerini sadece Amerikan filmlerinden oluşturan American Film Institute(AFI), bu sebepten ötürü ABD-Meksika ortaklığında çekilen Roma’yı liste için uygun görmedi ve kategori dışı bıraktı. Ancak Roma’ya da özel bir ödül (AFI Special Award) verildi.
Listeler alfabetik sıradadır.
2018’in En İyi 10 Filmi
BlacKkKlansman
Black Panther
Eighth Grade
If Beale Street Could Talk
The Favourite
First Reformed
Mary Poppins Returns
A Quiet Place
A Star Is Born
2018’in En İyi 10 Televizyon Programı
The Americans
The Assassination of Gianni Versace: American Crime Story
Atlanta
Barry
Better Call Saul
The Kominsky Method
The Marvelous Mrs. Maisel
Pose
Succession
This Is Us
AFI Özel Ödülü
Roma
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