Bryan Fuller ve Michael Green‘in ilk sezonunu kaleme aldığı American Gods uyarlaması 2017’de Starz kanalında başladığında olumlu eleştiriler almış, izleyiciler heyecanla 2. sezonu beklemeye başlamışlardı. Fakat Starz, Fuller ve Green’e diledikleri bütçeyi vermeye yanaşmayınca ve senaryo konusunda ikiliyle uzlaşamayınca onları kovdu. Bunun üzerine Neil Gaiman showrunnerlık görevini (pek çok kişinin teklifi reddetmesinden sonra) Jesse Alexander‘a teslim etmişti şubat ayında. Çok geçmeden çekimlere başlandı ama Starz yazın Alexander’ı da diziden kovmuş.

Starz, Alexander’ı da kovduğu için 2. sezonun son bölümü çekilemiyor, çünkü ortada senaryo yok. Aslında senarist son bölüm için pek çok taslak yazmışsa da Starz ve yapım şirketi Fremantle hepsini reddetmiş. Bu yüzden şu an son bölümün bir senaryosu mevcut değil. Starz, Alexander’ın senaryolarını sevmemiş, hatta oyuncular Ian McShane ve Orlando Jones pek çok diyaloğu düzeltmişler. Yetmeyip pek çok yazar sete davet edilip Alexander’ın senaryoları bu yazarlara düzelttirilmiş.

Dizinin uyarlandığı romanın yazarı Gaiman şu sıralar Amazon dizisi The Good Omen‘ın showrunnerlığını üstlendiği için American Gods‘a vakit ayıramıyor. Fremantle yeni bir showrunner belirlemeye çalışırken Starz 2. sezonun pek çok bölümünü beğenmemiş, bazı bölümlerin epey “ucuz” göründüğü belirtilmiş. Bu yüzden kötü görünen bu bölümler sil baştan çekilecek. Dizi bu yıl ekranlara dönemeyecek. İşler yoluna girerse American Gods‘ın 2. sezonu 2019’da yayınlanabilir.