Yeni sezonu heyecanla beklenen ancak her gelen haberle sinir bozan American Gods’ın ikinci sezonunda Kristin Chenoweth de yok… Birinci sezonun sonunda çok kritik bir rolde ortaya çıkan Chenoweth, Hollywood’da çok görülmeyen bir vefa örneği göstererek, ikinci sezonda yer almadığını açıkladı.

Dizinin ilk sezonunun yapımcısı Bryan Fuller’ın ayrılmasının ardından çalışmasının mümkün olmadığını belirten Chenoweth “Onsuz geri dönemezdim. Doğru olmazdı. Bu insanlar benim ailem gibi. Neil Gaiman bir dahi, onun bir eserinde oynamak her zaman gurur duymamı sağlar ama sonuçta benim adamım Bryan” sözleriyle duygusal kararını açıkladı.

Diziden bir fragman yayınlanmasına rağmen, yeni yürütücü yapımcı Jesse Alexander’ın sezonu bitiremediği ve Starz dizisinin geri dönüş tarihinin durmadan ertelendiğini biliyoruz.