Yannis Sakaridis’in Amerika Square isimli filmi, zor bir konuyu farklı bir şekilde ele alışıyla dikkat çekiyor.

Yönetmen: Yannis Sakaridis

Oyuncular: Yannis Stankoglou, Makis Papadimitriou, Vassilis Koukalani, Themis Bazaka, Ksenia Dania, Alexandros Logothetis

Konu: Dövme sanatçısı Billy ve işsiz Nakos Atina’da yaşamlarını sürdüren iki iyi arkadaştır. Nakos, ırkçı düşüncelere sahiptir ve özellikle mültecilerden rahatsızlık duyar. Billy ise mültecilerin gelişinin sıkıcı hayatlarına renk kattığını düşünür. Atina’daki Amerika Meydanı, ikisinin hayatlarını değiştiren yer olacaktır.

Selanik Film Festivali’nde FIPRESCI ödülü alan film, katıldığı her festivalden olumlu eleştirilerle döndü.