Francis Lee tarafından yazıp yönetilen Ammonite romantik bir dönem filmi… Güçlü oyunculuklarla iyi bir seyirlik olacağa benziyor.

– 2017’deki God’s Own Country ile sükse yapan Francis Lee, yönetmen koltuğunda… Henüz ikinci uzun metrajı olmasına rağmen bir tarz oturttuğunu görmek umut verici.

– Fragmandan anladığımız kadarıyla iki güçlü oyuncu Saoirse Ronan ve Kate Winslet’in performansına dayalı bir film izleyeceğiz. 1800’lerin İngiltere taşrasında bir bilim kadınının melankoliden muzdarip bir genç kızla yakınlaşmasını izleyeceğiz. Klostrofobik bir romantizmle karşılaşacağımızı fragmandan anlayabiliyoruz. Farklı sosyal sınıflardan ve kişiliklerden iki kadının yaşadıklarını izlemek ilginç olacak gibi…

– İkiliye Gemma Jones, James McArdle, Alec Secareanu ve Fiona Shaw gibi isimler eşlik ediyor.